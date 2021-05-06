FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 186

Новый комментарий
 

По еве лимитники сработали. В добрый путь)))

Кстати, по рублю. Кто еще не затарился, советую это сделать. Скоро по 120 за него давать будут(примерно).

 

Еня продажа. Первая цель внизу.


 

В ветке тоже самоизоляцию объявили?

Тогда присоединяюсь.

 
Aleksandr Yakovlev:

В ветке тоже самоизоляцию объявили?

Тогда присоединяюсь.

Сегодня ловить особо нечего. Выходной. Завтра будет веселый четверг.

[Удален]  
Белый и Бурый ( один языкастый, другой носастый )
 

USDJPY 


 

GBPUSD ну и GBPJPY соответственно тоже вверх.


 
Alexsandr San:
Белый и Бурый ( один языкастый, другой носастый )

Главное не рогатый....

[Удален]  
vaz:

Главное не рогатый....

На картинке рога ….

untitled.png

 

USDJPY ерунда какаято, как будто вот так должно быть обратно вверх , также один - двумя барами


1...179180181182183184185186187188189190191192193...656
Новый комментарий