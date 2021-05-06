FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 186
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По еве лимитники сработали. В добрый путь)))
Кстати, по рублю. Кто еще не затарился, советую это сделать. Скоро по 120 за него давать будут(примерно).
Еня продажа. Первая цель внизу.
В ветке тоже самоизоляцию объявили?
Тогда присоединяюсь.
В ветке тоже самоизоляцию объявили?
Тогда присоединяюсь.
Сегодня ловить особо нечего. Выходной. Завтра будет веселый четверг.
USDJPY
GBPUSD ну и GBPJPY соответственно тоже вверх.
Белый и Бурый ( один языкастый, другой носастый )
Главное не рогатый....
Главное не рогатый....
На картинке рога ….
USDJPY ерунда какаято, как будто вот так должно быть обратно вверх , также один - двумя барами