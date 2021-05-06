FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 199
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USDJPY ну ждем, будем наедятся что выше уйдем, ниже уже точно не хочется. Яковлев что скажете, выше уйдем?)
Вчера вечером закрыл длинные позиции. Сегодня открыл 1 поз. от верхней границы небольшой консолидации и часть поз. уже закрыл и перевел в БУ. Вторую поз. открыл
снизу канала со стопом выше канала. ТП внизу. Надеюсь отработает сделка по ТП.
Вчера вечером закрыл длинные позиции. Сегодня открыл 1 поз. от верхней границы небольшой консолидации и часть поз. уже закрыл и перевел в БУ. Вторую поз. открыл
снизу канала со стопом выше канала. ТП внизу. Надеюсь отработает сделка по ТП.
Понял, мнения разделились, если в течении двух часов поднимемся выше 107,570 тогда мой сигнал сохраняется и уйдем вверх, если нет. тогда думаю по вашему сценарию.
Смотри в чем фишка. Цена может зайти обратно в канал и даже сходить выше него немного.
Это называется расширение канала. Но суть в том , что тенденция идет на понижение. (тренд вниз).
Если ты торгуешь такие маленькие движения (скальпинг), возьми к примеру час или 30 мин. граф. и смотри куда тренд смотрит ,
туда и открывай сделки.
Это бесплатный совет если надо конечно.
USDJPY Смотрите как будет. от сюда цена уйдет вверх
USDJPY Смотрите как будет. от сюда цена уйдет вверх
Пост номер 1952 посмотри пож. Так будет.
Часть моего скрина уже отработана.
Пост номер 1952 посмотри пож. Так будет.
Часть моего скрина уже отработана.
Я не против что часть отработана. Я уверен на 99% что тут будет по моему сценарию. Ну посмотрим. кто-то из нас прав точно)
Я не против что часть отработана. Я уверен на 99% что тут будет по моему сценарию. Ну посмотрим. кто-то из нас прав точно)
Агаааа, теперь из 100% осталось 99%. Хорошо.)))
Будем сеять сомнения в тебе и дальше))))
Это не в обиду)
Агаааа, теперь из 100% осталось 99%. Хорошо.)))
Будем сеять сомнения в тебе и дальше))))
Это не в обиду)
))))) не, никаких сомнений, сомнения в сторону. идем вверх.
Я не против что часть отработана. Я уверен на 99% что тут будет по моему сценарию. Ну посмотрим. кто-то из нас прав точно)
Что вы так переживаете.? Даже если уйдете сейчас в просадку вернется.
Это ведь не один счет, чтобы вокруг него только все крутилось.
))))) не, никаких сомнений, сомнения в сторону. идем вверх.
А "червяк сомнений", который ты отбросил в сторону, прогрызает
себе норку вниз все глубже и глубже)))