FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 199

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ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY ну ждем, будем наедятся что выше уйдем, ниже уже точно не хочется. Яковлев что скажете, выше уйдем?)


Вчера вечером закрыл длинные позиции. Сегодня открыл 1 поз. от верхней границы небольшой консолидации и часть поз. уже закрыл и перевел в БУ. Вторую поз. открыл 

снизу канала со стопом выше канала. ТП внизу. Надеюсь отработает сделка по ТП.


 
Aleksandr Yakovlev:

Вчера вечером закрыл длинные позиции. Сегодня открыл 1 поз. от верхней границы небольшой консолидации и часть поз. уже закрыл и перевел в БУ. Вторую поз. открыл 

снизу канала со стопом выше канала. ТП внизу. Надеюсь отработает сделка по ТП.


Понял, мнения разделились, если в течении двух часов поднимемся выше 107,570 тогда мой сигнал сохраняется и уйдем вверх, если нет. тогда думаю по вашему сценарию.

 

Смотри в чем фишка. Цена может зайти обратно в канал и даже сходить выше него немного.

Это называется расширение канала. Но суть в том , что тенденция идет на понижение. (тренд вниз).

Если ты торгуешь такие маленькие движения (скальпинг), возьми к примеру час или 30 мин. граф. и смотри куда тренд смотрит , 

туда и открывай сделки.

Это бесплатный совет если надо конечно.


 

USDJPY Смотрите как будет. от сюда цена уйдет вверх


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY Смотрите как будет. от сюда цена уйдет вверх


Пост номер 1952 посмотри пож. Так будет.

Часть моего скрина уже отработана.

 
Aleksandr Yakovlev:

Пост номер 1952 посмотри пож. Так будет.

Часть моего скрина уже отработана.

Я не против что часть отработана. Я уверен на 99% что тут будет по моему сценарию. Ну посмотрим. кто-то из нас прав точно)

 
ALEKSANDR GADZERA:

Я не против что часть отработана. Я уверен на 99% что тут будет по моему сценарию. Ну посмотрим. кто-то из нас прав точно)

Агаааа, теперь из 100% осталось 99%. Хорошо.)))

Будем сеять сомнения в тебе и дальше))))

Это не в обиду)

 
Aleksandr Yakovlev:

Агаааа, теперь из 100% осталось 99%. Хорошо.)))

Будем сеять сомнения в тебе и дальше))))

Это не в обиду)

))))) не, никаких сомнений, сомнения в сторону. идем вверх.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Я не против что часть отработана. Я уверен на 99% что тут будет по моему сценарию. Ну посмотрим. кто-то из нас прав точно)

Что вы так переживаете.? Даже если уйдете сейчас в просадку вернется.

Это ведь не один счет, чтобы вокруг него только все крутилось.

 
ALEKSANDR GADZERA:

))))) не, никаких сомнений, сомнения в сторону. идем вверх.

А "червяк сомнений", который ты отбросил в сторону, прогрызает

себе норку вниз все глубже и глубже)))


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