FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 384

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VVT:
Привет! Как там золотишко, какие планы?

Будет обновлять. 


 
Aleksandr Yakovlev:

Будет обновлять. 

Вашими устами да мёд пить ;)

 
VVT:

Вашими устами да мёд пить ;)

Была долгая консолидация по золоту, потом выход из нее и хорошее закрепление.

Сейчас внизу ничего не мешает для свободного падения цены.

Если конечно в мире ничего не случиться экстраординарного, то только вниз.

 
Aleksandr Yakovlev:

Была долгая консолидация по золоту, потом выход из нее и хорошее закрепление.

Сейчас внизу ничего не мешает для свободного падения цены.

Если конечно в мире ничего не случиться экстраординарного, то только вниз.

О да, падать есть куда, будем посмотреть )

 
Maxim Kuznetsov:
Каждый день в одно и тоже время, происходят одни и те же события. Это факт и правда жизни. 

Почему никто не пытается брать деньги оттуда? К чему глобальные прогнозы, когда все есть под ногами. 

Оно получается примерно  7 на 10, можно завтра тыркнуть.. 
Какие события? 
[Удален]  

GOLD сходит ещё немного вниз к 1862.32 и сегодня же сходит верх к 1913.73

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на данный момент на 30 минутном - хочет верх 

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до " P " дойдёт можно открыться вниз, продержать позицию до " S1 " и открыть позицию в верх - и к цели  1913.73

Файлы:
XAUUSDDaily_1862.32.png  47 kb
XAUUSD_07.03.PNG  92 kb
 

По Киви есть возможность еще зайти прям щас по палкам...


[Удален]  
Евро \ Доллар - любит до(  S2 - R2 )доходить и разворачиваться 
Файлы:
EURUSDH2_1.16817.png  68 kb
 

Евра двойные палки на М30. Основное направление в низ и на долго!


 
Lesorub:

Евра двойные палки на М30. Основное направление в низ и на долго!


Привет Лесоруб. Давно тебя видно не было.

Я уж говорю тут всем, что ева вниз долго пойдет, а мне не верят.

Может тебе поверят)))

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