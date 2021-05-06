FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 384
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Привет! Как там золотишко, какие планы?
Будет обновлять.
Будет обновлять.
Вашими устами да мёд пить ;)
Вашими устами да мёд пить ;)
Была долгая консолидация по золоту, потом выход из нее и хорошее закрепление.
Сейчас внизу ничего не мешает для свободного падения цены.
Если конечно в мире ничего не случиться экстраординарного, то только вниз.
Была долгая консолидация по золоту, потом выход из нее и хорошее закрепление.
Сейчас внизу ничего не мешает для свободного падения цены.
Если конечно в мире ничего не случиться экстраординарного, то только вниз.
О да, падать есть куда, будем посмотреть )
Каждый день в одно и тоже время, происходят одни и те же события. Это факт и правда жизни.
GOLD сходит ещё немного вниз к 1862.32 и сегодня же сходит верх к 1913.73
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на данный момент на 30 минутном - хочет верх
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до " P " дойдёт можно открыться вниз, продержать позицию до " S1 " и открыть позицию в верх - и к цели 1913.73
По Киви есть возможность еще зайти прям щас по палкам...
Евра двойные палки на М30. Основное направление в низ и на долго!
Евра двойные палки на М30. Основное направление в низ и на долго!
Привет Лесоруб. Давно тебя видно не было.
Я уж говорю тут всем, что ева вниз долго пойдет, а мне не верят.
Может тебе поверят)))