FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 118
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в 1.16+ если так понятнее будет ( это я так сохранил твой пост)
поживём увидим
Всем привет, безумие продолжается...
Купил сейчас AUD/NZD почти на паритете, посмотрим может когда-нибудь отрастет)))
Продавайте, если пара отскочит вверх .
вам разрешается... а я от продаж воздержусь
Продавайте, если пара отскочит вверх .
Вы говорите прям как мой знакомый который постоянно сливает депозиты)))
ещё может вниз сходить , на 2час. просится вниз EURUSD
Вы говорите прям как мой знакомый который постоянно сливает депозиты)))
Ауди исправляется помаленьку...
Лесоруб, 16 февраля ты постил вот такую картинку с кучей баев по AUDUSD, зависших в убытке до 2500 пунктов = 250 пипсов.
С тех пор пара не росла (шансов закрыться даже в б/у не было), а упала дополнительно на 7000 пунктов = 700 пипсов.
Если бы ты торговал реальном счету то он давно закрылся бы по стоп-ауту если конечно расчетная прибыль в сделке чуть больше 5 копеек.
Исходя из вышеизложенного у меня 3 гипотезы:
Прокомментируй пожалуйста текущую ситуацию.
Лесоруб, 16 февраля ты постил вот такую картинку с кучей баев по AUDUSD, зависших в убытке до 2500 пунктов = 250 пипсов.
С тех пор пара не росла (шансов закрыться даже в б/у не было), а упала дополнительно на 7000 пунктов = 700 пипсов.
Если бы ты торговал реальном счету то он давно закрылся бы по стоп-ауту если конечно расчетная прибыль в сделке чуть больше 5 копеек.
Исходя из вышеизложенного у меня 3 гипотезы:
Прокомментируй пожалуйста текущую ситуацию.
Вирус бродит по Европе...
И ой, глобальные потери...
А рынок есть рынок!
Смотрим дальше перспективу по Ауди:
Баевый сигнал на индексе Ауди:
Скоро закончится вся эта шумиха, Бакс, который искусственно задирают, успешно продадут.
И мы увидим противоположную картинку...
Да, и вместо того, чтобы вести дознание, нарисуйте хоть одну СВОЮ картинку! И результат отработки.
Также, будет всем интересно!
А мы, тем временем, отбиваем потери по зернышку на других парах:
Вирус бродит по Европе...
И ой, глобальные потери...
А рынок есть рынок!
Уважаю за откровенность.
нарисуйте хоть одну СВОЮ картинку! И результат отработки.
К сожалению, пока похвастаться нечем. (((
Как только так сразу.