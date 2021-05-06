FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 118

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GhostMan:

в 1.16+ если так понятнее будет ( это я так сохранил твой пост) 

поживём увидим

Продавайте, если пара отскочит вверх .
 

Всем привет, безумие продолжается...

Купил сейчас AUD/NZD почти на паритете, посмотрим может когда-нибудь отрастет)))

 
Maksim Dlugoborskiy:
Продавайте, если пара отскочит вверх .

вам  разрешается... а я от продаж воздержусь 

 
Maksim Dlugoborskiy:
Продавайте, если пара отскочит вверх .

Вы говорите прям как мой знакомый который постоянно сливает депозиты)))

[Удален]  

ещё может вниз сходить , на 2час. просится вниз EURUSD

Снимок

 
Vasiliy Vilkov:

Вы говорите прям как мой знакомый который постоянно сливает депозиты)))

Уважаемый эксперт, может потрудитесь объяснить, почему нужно продавать доллар и покупать евро? Вы, наверное, смотрите на 5минутный график. Я смотрю, минимум, на 4х часовой. И вижу, как цена после сильного движения на Юг и тестирования поддержки, корректируется в направлении нисходящей скользящей средней. Где нормальные трейдеры, обычно, продают.
 
Lesorub:

Ауди исправляется помаленьку...

Лесоруб, 16 февраля ты постил вот такую картинку с кучей баев по AUDUSD, зависших в убытке до 2500 пунктов = 250 пипсов.

С тех пор пара не росла (шансов закрыться даже в б/у не было), а упала дополнительно на 7000 пунктов = 700 пипсов.

Если бы ты торговал реальном счету то он давно закрылся бы по стоп-ауту если конечно расчетная прибыль в сделке чуть больше 5 копеек.

Исходя из вышеизложенного у меня 3 гипотезы:

  1. Ты реально торгуешь свои палки на реальном счету и слил его, но не признаешь.
  2. Ты показываешь свои позиции, открытые на демо-счету и паришь людям моск выдавая это за реальную торговлю.
  3. Ты торгуешь на на реальном счету, но твой ММ таков что расчетная прибыль в сделке составляет 0.00001% поэтому можешь пересиживать убытки в десятки и сотни тысяч пунктов против отрицательных свопов.
Список составил в порядке предпочтения.

Прокомментируй пожалуйста текущую ситуацию.

 
Grigori.S.B:

Лесоруб, 16 февраля ты постил вот такую картинку с кучей баев по AUDUSD, зависших в убытке до 2500 пунктов = 250 пипсов.

С тех пор пара не росла (шансов закрыться даже в б/у не было), а упала дополнительно на 7000 пунктов = 700 пипсов.

Если бы ты торговал реальном счету то он давно закрылся бы по стоп-ауту если конечно расчетная прибыль в сделке чуть больше 5 копеек.

Исходя из вышеизложенного у меня 3 гипотезы:

  1. Ты реально торгуешь свои палки на реальном счету и слил его, но не признаешь.
  2. Ты показываешь свои позиции, открытые на демо-счету и паришь людям моск выдавая это за реальную торговлю.
  3. Ты торгуешь на на реальном счету, но твой ММ таков что расчетная прибыль в сделке составляет 0.00001% поэтому можешь пересиживать убытки в десятки и сотни тысяч пунктов против отрицательных свопов.
Список составил в порядке предпочтения.

Прокомментируй пожалуйста текущую ситуацию.

Вирус бродит по Европе...

И ой, глобальные потери...

А рынок есть рынок!

 
Grigori.S.B:

Смотрим дальше перспективу по Ауди:

Баевый сигнал на индексе Ауди:


Скоро закончится вся эта шумиха, Бакс, который искусственно задирают, успешно продадут.

И мы увидим противоположную картинку...


Да, и вместо того, чтобы вести дознание, нарисуйте хоть одну СВОЮ картинку!  И результат отработки.

Также, будет всем интересно!

А мы, тем временем, отбиваем потери по зернышку на других парах:


 
Lesorub:

Вирус бродит по Европе...

И ой, глобальные потери...

А рынок есть рынок!

Уважаю за откровенность.

Lesorub:

  нарисуйте хоть одну СВОЮ картинку!  И результат отработки.

К сожалению, пока похвастаться нечем. (((

Как только так сразу.

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