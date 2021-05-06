FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 53
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Интересно, профанот слова профи?
Накрячили с Чифом???
То ли еще будет...
Паника от того, что влез туда, на чём сливают счета 95%торгашей.
Пускай сливают, нам больше достанется:
Надо )
В это время по евро луню стоял, не хватило маржи для отработки сигнала.
Колян, еще в позе???
Крепись, чуть - чуть осталось...
Накрячили с Чифом???
То ли еще будет...
С чифом все по плану
Вот по плану:
и вот:
Сильно вниз прошла евра.(
Думаю к 1.084 сегодня уже не пойдет.))
Сильно вниз прошла евра.(
Думаю к 1.084 сегодня уже не пойдет.))
ЦЕЛЬ - ЗАГОН - ПРОФИТ!
ЦЕЛЬ - ЗАГОН - ПРОФИТ!
Это понятно. Выжидать и только. Зачем луня прикрыли?
Это понятно. Выжидать и только. Зачем луня прикрыли?
Другое открыл, лотиком побольше...
Да и не отработал он еще верха (пост 409 последняя картина).
Другое открыл, лотиком побольше...
Да и не отработал он еще верха (пост 409 последняя картина).
Да вижу. А если это разворот разве не надо его забыть, понять и простить.)