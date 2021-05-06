FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 53

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Vladimir Baskakov:
Интересно, профанот слова профи?

Накрячили с Чифом???      

То ли еще будет...

 
Vitaly Muzichenko:

Паника от того, что влез туда, на чём сливают счета 95%торгашей.

Пускай сливают, нам больше достанется:

 
Nikolai Krylov:

Надо )

В это время по евро луню стоял, не хватило маржи для отработки сигнала.

Колян, еще в позе???

Крепись, чуть - чуть осталось...


[Удален]  
Lesorub:

Накрячили с Чифом??? 

То ли еще будет...

С чифом все по плану
 
Vladimir Baskakov:
С чифом все по плану

Вот по плану:

и вот:


 

Сильно вниз прошла евра.( 

Думаю к 1.084  сегодня уже не пойдет.))

 
sterva:

Сильно вниз прошла евра.( 

Думаю к 1.084  сегодня уже не пойдет.))

ЦЕЛЬ - ЗАГОН - ПРОФИТ!

 
Lesorub:

ЦЕЛЬ - ЗАГОН - ПРОФИТ!

Это понятно. Выжидать и только. Зачем луня прикрыли?

 
sterva:

Это понятно. Выжидать и только. Зачем луня прикрыли?

Другое открыл, лотиком побольше...

Да и не отработал он еще верха (пост 409 последняя картина).

 
Lesorub:

Другое открыл, лотиком побольше...

Да и не отработал он еще верха (пост 409 последняя картина).

Да вижу. А если это разворот разве не надо его забыть, понять и простить.) 

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