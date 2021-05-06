FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 333
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Всем привет.
Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит
Тестировал торговую систему за 2 года.
Если у вас вопрос, пишите.
https://www.mql5.com/ru/signals/787571
Это нам тут зачем?
У нас тенденции.
Чуть больше процента в месяц с платного сигнала. Вы шутите?
Это нам тут зачем?
У нас тенденции.
Чуть больше процента в месяц с платного сигнала. Вы шутите?
Всем привет.
Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит
Тестировал торговую систему за 2 года.
Если у вас вопрос, пишите.
https://www.mql5.com/ru/signals/787571
Подпись к сигналу
Здравствуйте. прошу уважение к моей стратегии. На все вопросы отвечу.
По Евро снимаю последние пункты вниз на 1.1230
Без изменений:
Без изменений:
что то очень напоминает "палки"
https://www.mql5.com/ru/articles/1946
Индикатор умножает цену саму на себя бесконечно, пока не появляется устойчивая закономерность.
Чаще. цена идёт против индикатора. Щас вроде рисует вниз значит цена вырастит. потом будет рисовать вверх и упадёт
что то очень напоминает "палки"
https://www.mql5.com/ru/articles/1946
а это они и есть, вид сбоку, автором доосмысленный и подработанный. Молодец, чего тут сказать..
что то очень напоминает "палки"
https://www.mql5.com/ru/articles/1946
Не прокатит! Судя по тому, как работает КУКЛ по этим свечам, то после обозначения цели, цена уходит в противоход.
Очень часто. Потому, там будет масса лосей. Выход вижу в планомерном наборе позиции в направлении цели с общим риском, допустим, в 1 лот на 5-10% депо.
С дневок цели забирают почти всегда, то и заработок будет. Пусть не быстро, но не напряжно и для здоровья безопасно!