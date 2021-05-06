FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 333

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Anastasyia-khrystyna Koval:

Всем привет.

Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит

Тестировал торговую систему за 2 года.

Если у вас вопрос, пишите. 


https://www.mql5.com/ru/signals/787571

Это нам тут зачем? 

У нас тенденции. 

Чуть больше процента в месяц с платного сигнала. Вы шутите?

 
sterva:

Это нам тут зачем? 

У нас тенденции. 

Чуть больше процента в месяц с платного сигнала. Вы шутите?

Это сигнал от сбербанка :-) по прибыльности депозита сходится
 
Anastasyia-khrystyna Koval:

Всем привет.

Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит

Тестировал торговую систему за 2 года.

Если у вас вопрос, пишите. 


https://www.mql5.com/ru/signals/787571

Подпись к сигналу

Здравствуйте. прошу уважение к моей стратегии. На все вопросы отвечу.



 

 
По Евро снимаю последние пункты вниз на 1.1230
 
Alexxl2008:
По Евро снимаю последние пункты вниз на 1.1230

Без изменений:


 
Lesorub:

Без изменений:

что то очень напоминает "палки"

https://www.mql5.com/ru/articles/1946

Price Action. Автоматизация торговли по паттерну "Поглощение"
Price Action. Автоматизация торговли по паттерну "Поглощение"
  • www.mql5.com
Каждый, кто изучает рынок Forex, рано или поздно сталкивается с Price Action. Это не просто методика чтения графиков, это целая система определения возможного направления движения цены. В данной статье мы детально рассмотрим паттерн "Поглощение" и создадим эксперта, который будет отслеживать данный паттерн и на его основании принимать торговые...
 
Новый прогноз. 
Индикатор умножает цену саму на себя бесконечно, пока не появляется устойчивая закономерность. 

Чаще. цена идёт против индикатора.  Щас вроде рисует вниз значит цена вырастит. потом будет рисовать вверх и упадёт 
Файлы:
2212122.png  47 kb
21c0342ck._q37lexjty_dvygmx0f1.mq4  20 kb
 
Прогноз по фунту. 
Файлы:
m8usjkpt_100u5.png  51 kb
 
Renat Akhtyamov:

что то очень напоминает "палки"

https://www.mql5.com/ru/articles/1946

а это они и есть, вид сбоку, автором доосмысленный и подработанный. Молодец, чего тут сказать..

 
Renat Akhtyamov:

что то очень напоминает "палки"

https://www.mql5.com/ru/articles/1946

Не прокатит! Судя по тому, как работает КУКЛ по этим свечам, то после обозначения цели, цена уходит в противоход.

Очень часто. Потому, там будет масса лосей. Выход вижу в планомерном наборе позиции в направлении цели с общим риском, допустим, в 1 лот на 5-10% депо.

С дневок цели забирают почти всегда, то и заработок будет. Пусть не быстро, но не напряжно и для здоровья безопасно!


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