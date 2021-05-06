FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 162
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Превед, спекулянты.
Пара подошла к сопротивлению Смотреть надо как развиваться ситуевина будет.
Но я склонен к 1 варианту.
Все как в аптеке:
USDJPY без изменений пока стоим
USDJPY без изменений пока стоим
Я вчера писал куда еня собирается идти. Решайте сами.
GBPUSD возможно конечно что еще поднимется немного вверх, но думаю уже врядли
Обычно, когда eurusd идет вниз, и, даже вместе с gbpusd "параллельно", то пара eurgbp идет вниз. Стоит gbp хоть немного проявить стойкость против usd, даже если eurusd тоже стойкий, то все равно eurgbp идет вниз. Т.е., Британ крепнет против Евры даже если слабеет против usd (параллельно с eurusd). В общем, интересная пара, учитывая неопределенность в мажорах
я не могу это комментировать, у меня другой немного принцип работы с ценами.
могу сказать что в течении 24 часов будет только падение.
я не могу это комментировать, у меня другой немного принцип работы с ценами.
могу сказать что в течении 24 часов будет только падение.
Если они параллельно с Еврой на юг, то eurgbp тоже на юг. Британ крепнет против Евры, если она слабеет против usd.
ну я не против, тут все понятно. но от этого не зависит где развернется тренд, только скорость движения цены.
ну я не против, тут все понятно. но от этого не зависит где развернется тренд, только скорость движения цены.
закончен) потом без просадки не войдете в рынок уже.
тока что продал
;)