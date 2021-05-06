FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 162

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Maksim Dlugoborskiy:
Превед, спекулянты.
Всем профитов желаю.
И здоровья.
Может, кто торгует парой EURGBP?
Если да, то в каком направлении?
Какие высоты, или овраги собираетесь штурмовать? И с каких позиций выдвигаетесь?

Пара подошла к сопротивлению Смотреть надо как развиваться ситуевина будет.

Но я склонен к 1 варианту.


 

Все как в аптеке:


 

USDJPY без изменений пока стоим


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY без изменений пока стоим


Я вчера писал куда еня собирается идти. Решайте сами.

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD возможно конечно что еще поднимется немного вверх, но думаю уже врядли


Обычно, когда eurusd идет вниз, и, даже вместе с gbpusd "параллельно", то пара eurgbp идет вниз. Стоит gbp хоть немного проявить стойкость против usd, даже если eurusd тоже стойкий, то все равно eurgbp идет вниз. Т.е., Британ крепнет против Евры даже если слабеет против usd (параллельно с eurusd). В общем, интересная пара, учитывая неопределенность в мажорах
 
Maksim Dlugoborskiy:
Обычно, когда eurusd идет вниз, и, даже вместе с gbpusd "параллельно", то пара eurgbp идет вниз. Стоит gbp хоть немного проявить стойкость против usd, даже если eurusd тоже стойкий, то все равно eurgbp идет вниз. Т.е., Британ крепнет против Евры даже если слабеет против usd (параллельно с eurusd). В общем, интересная пара, учитывая неопределенность в мажорах

я не могу это комментировать, у меня другой немного принцип работы с ценами.

могу сказать что в течении 24 часов будет только падение.


 
ALEKSANDR GADZERA:

я не могу это комментировать, у меня другой немного принцип работы с ценами.

могу сказать что в течении 24 часов будет только падение.


Если они параллельно с Еврой на юг, то eurgbp тоже на юг. Британ крепнет против Евры, если она слабеет против usd.
 
Maksim Dlugoborskiy:
Если они параллельно с Еврой на юг, то eurgbp тоже на юг. Британ крепнет против Евры, если она слабеет против usd.

ну я не против, тут все понятно. но от этого не зависит где развернется тренд, только скорость движения цены.

 
ALEKSANDR GADZERA:

ну я не против, тут все понятно. но от этого не зависит где развернется тренд, только скорость движения цены.

Отправил одну "боевую группу" (0,01) по eurgbp на южное направление. Решение принимал по месячному графику. Готов к просадке (давно небыл). Идет огневой бой. Просто не хочу пропускать продолжение южного движения. А оно неизбежно. Другой вопрос - когда медведи соберутся вместе...
 
ALEKSANDR GADZERA:

закончен) потом без просадки не войдете в рынок уже.

тока что продал

;)

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