FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 219

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MakarFX:
Я подожду Вашего прогноза по фунту до конца этого месяца.

И если сбудется, то поверю в Ваши способности "Нострадамуса"

Фунт должен был сходить вниз на 1.2370 ,если сегодня  до 14-00 не сходит, значит вверх на 1.51 с остановкой 1.3190

 
Alexxl2008:

Фунт должен был сходить вниз на 1.2370 ,если сегодня  до 14-00 не сходит, значит вверх на 1.51 с остановкой 1.3190

Был другой прогноз

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Alexxl2008:
Фунт дойдет до 1.51 вверх.,затем сходит вниз на 1,37 или 1.32 и пойдет вверх на 2.110

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Но я не спорю...посмотрю)

 

По еврофунту часть прикрыл. Остальное в БУ на 1 п.

Если в зеленой точке задержится, можно долиться.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

По еврофунту часть прикрыл. Остальное в БУ на 1 п.

Если в зеленой точке задержится, можно долиться.


До ТР. дойдёт? 

зачем

 
Alexsandr San:

До ТР. дойдёт? 


Я не гуру. Я только учусь)))

Все может быть)))

 

По канадцу долился. По евро фунту аналогично сделал. Поглядим в общем.


 
Коллеги, подскажите платформа МТ4 или МТ5 поддерживает вообще отрицательное значение котировки? правильно ли будет рассчитываться прибыль и прочее при таком раскладе? А то тенденция нефти немного смущает
 
Droopy5:
Коллеги, подскажите платформа МТ4 или МТ5 поддерживает вообще отрицательное значение котировки? правильно ли будет рассчитываться прибыль и прочее при таком раскладе? А то тенденция нефти немного смущает
Отрицательная цена бывает только на американских фьючерсах.На всех остальных(нормальных) нижней цене в момент снижения соответствует ноль .
 
Aleksandr Yakovlev:

По канадцу долился. По евро фунту аналогично сделал. Поглядим в общем.


USDCAD Не, не пойдет вниз, закрывайте продажу. Ближайшее 2,5 часа уверенный рост!

Ниже не пойдет пока.



 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD Не, не пойдет вниз, закрывайте продажу. Ближайшее 2,5 часа уверенный рост!



Вы мне говорите как торговать?)))

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