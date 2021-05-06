FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 219
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Я подожду Вашего прогноза по фунту до конца этого месяца.
И если сбудется, то поверю в Ваши способности "Нострадамуса"
Фунт должен был сходить вниз на 1.2370 ,если сегодня до 14-00 не сходит, значит вверх на 1.51 с остановкой 1.3190
Фунт должен был сходить вниз на 1.2370 ,если сегодня до 14-00 не сходит, значит вверх на 1.51 с остановкой 1.3190
Был другой прогноз
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Alexxl2008:
Фунт дойдет до 1.51 вверх.,затем сходит вниз на 1,37 или 1.32 и пойдет вверх на 2.110
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Но я не спорю...посмотрю)
По еврофунту часть прикрыл. Остальное в БУ на 1 п.
Если в зеленой точке задержится, можно долиться.
По еврофунту часть прикрыл. Остальное в БУ на 1 п.
Если в зеленой точке задержится, можно долиться.
До ТР. дойдёт?
До ТР. дойдёт?
Я не гуру. Я только учусь)))
Все может быть)))
По канадцу долился. По евро фунту аналогично сделал. Поглядим в общем.
Коллеги, подскажите платформа МТ4 или МТ5 поддерживает вообще отрицательное значение котировки? правильно ли будет рассчитываться прибыль и прочее при таком раскладе? А то тенденция нефти немного смущает
По канадцу долился. По евро фунту аналогично сделал. Поглядим в общем.
USDCAD Не, не пойдет вниз, закрывайте продажу. Ближайшее 2,5 часа уверенный рост!
Ниже не пойдет пока.
USDCAD Не, не пойдет вниз, закрывайте продажу. Ближайшее 2,5 часа уверенный рост!
Вы мне говорите как торговать?)))