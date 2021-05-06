FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 323
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Привет Леха! Как успехи?;)
Владимир, без Вас было скучно.
Ага, не было кому флудить в ветках по форуму.
Ага, не было кому флудить в ветках по форуму.
А говорят, молчание-золото!
Доброго вечера. Как поживает ваш советник?
Доброго вечера. Как поживает ваш советник?
Работает с депозитом в 50 долларов в режиме "качели", вокруг этой суммы, в недрах бесплатного ВПС в автоматическом режиме, не зарабатывает и не сливает на протяжении вот уже около 5-лет, ждет прежних сильных движений, как было 10-20 лет назад, ведь, он эффективно работает только в случае однонаправленных сильных движений - ловит их и не отпускает, а при разнонаправленных случаях - не зарабатывает и не сливает, не нанося вред владельцу, а я ему не мешаю, не "помогаю" зарабатывать или сливать, пока сам справляется с причудами нестабильного рынка. Ждемс!
Работает с депозитом в 50 долларов в режиме "качели", вокруг этой суммы, в недрах бесплатного ВПС в автоматическом режиме, не зарабатывает и не сливает на протяжении вот уже около 5-лет, ждет прежних сильных движений, как было 10-20 лет назад, ведь, он эффективно работает только в случае однонаправленных сильных движений - ловит их и не отпускает, а при разнонаправленных случаях - не зарабатывает и не сливает, не нанося вред владельцу, а я ему не мешаю, не "помогаю" зарабатывать или сливать, пока сам справляется с причудами нестабильного рынка. Ждемс!
А что значит стабильный рынок то? Рынок двигается по определенным правилам и если ваш советник и вложенный в нем принцип не совсем может понять это принцип, то думаю его надо пересмотреть. Цена скажем по фунту по 600-700 пунктов( 4х знак)туда сюда идет как минимум. Вот сейчас пойдет ближе к 1,2900 и оттуда возможно 1,1700 нарисует. Какой же тренд вашему советнику то нужен, 2000-3000 пунктов по четырех знаку? 5 лет отличный срок .Вы бы на возврате спреда уже не плохо бы заработали бы,если бы использовали такой инструмент.
Бакс как по индексу (рельса)???
Без изменений:
Ауди - редиска!
КИВИ - жмот...