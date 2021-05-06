FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 542
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Всем привет. По новозеландцу продажа.
Привет, Саш не уверен, у меня показывает по закрытии бара вверх NZDUSD .... не знаю почему, я думал они немного синхронны с GBPUSD
Не уверен, но примерно так, я бы не вставал на продажу , Лучше GBPUSD сейчас!
вчера максимум был по закрытию бара... дней 10 точно будем падать...
если присмотритесь на мой 2часовой график по фунту - там есть Индикатор с розовой расцветкой линия, если она пересекает другой Индикатор с зелёной-красной расцветкой, туда большая вероятность хода цены.
если розовая выше - к верху, ниже зелёной-красной - значит вниз.
если присмотритесь на мой 2часовой график по фунту - там есть Индикатор с розовой расцветкой линия, если она пересекает другой Индикатор с зелёной-красной расцветкой, туда большая вероятность хода цены.
Индикатор не показывает текущую ситуацию, ищите другие варианты для определения движения цен.
Привет, Саш не уверен, у меня показывает по закрытии бара вверх NZDUSD .... не знаю почему, я думал они немного синхронны с GBPUSD
Ты знаешь мои сигналы и так же видел, что в большинстве своем они отрабатывают.
Даже сейчас после входа в позицию, цена прошла 15 п. и этого достаточно чтобы половину сделки закрыть и перевести в БУ.
НЗ находиться на максимуме. Есть сигнал на продажу. Им воспользовался.
НО. Цена не обновила максимум от 4 декабря 18 года. Поэтому вариантов как всегда 2.
Либо заходить в рынок по сигналу либо ждать предполагаемое обновление и потом искать точку входа.
Я думаю , что надо делать по факту. То есть по сигналу.
Ты знаешь мои сигналы и так же видел, что в большинстве своем они отрабатывают.
Даже сейчас после входа в позицию, цена прошла 15 п. и этого достаточно чтобы половину сделки закрыть и перевести в БУ.
НЗ находиться на максимуме. Есть сигнал на продажу. Им воспользовался.
НО. Цена не обновила максимум от 4 декабря 18 года. Поэтому вариантов как всегда 2.
Либо заходить в рынок по сигналу либо ждать предполагаемое обновление.
Я думаю , что надо делать по факту. То есть по сигналу.
Ну если ты планировал 15п взять тогда нет вопросов.
я такие мелкие не определяю... я ищу глобальные и денежные экстремумы
Ну если ты планировал 15п взять тогда нет вопросов.
я такие мелкие не определяю... я ищу глобальные и денежные экстремумы
вот я Вам, и предложил глобальный анализ, в предыдущем посту.
Ну если ты планировал 15п взять тогда нет вопросов.
я такие мелкие не определяю... я ищу глобальные и денежные экстремумы
Ну меткость в определении глобальных экстремумов то вас подводит) Нужно дожидаться подтверждения, а вы сразу в рынок заходите)
Ну меткость в определении глобальных экстремумов то вас подводит) Нужно дожидаться подтверждения, а вы сразу в рынок заходите)
Нет, не подводит. В разворотных точках, очень часто бывают треугольник, и они рисуют новые максимумы но это не обязательно. смотрите посты предыдущие, EURUSD треугольник очень высокий получился, сам не ожидал такой просадки.
Многим конечно смешно будет, но пофиг, вот такая фигура получилась.... ждем касания линии...
Вопрос знатокам.
На скрине есть точка входа. Цена прошла 15 п. от сделки в вашу сторону. и вы прикрыли половину сделки.
По оставшейся части сделки вы выставили БУ на минус 10 п. от цены входа. Вопросы.
1. Сколько вы заработаете (потеряете) в итоге ? (в пунктах)
2. Если БУ будет на плюс 2 п. ?
3.Какова вероятность, что выбьет БУ стоящий на минус 10 п. и БУ стоящий на плюс 2 п.? ( писать в %)
Нет, не подводит. В разворотных точках, очень часто бывают треугольник, и они рисуют новые максимумы но это не обязательно. смотрите посты предыдущие, EURUSD треугольник очень высокий получился, сам не ожидал такой просадки.
Евродолллар все треугольники вверх пробивал! А вы продавали
Почему я стал продавать евродолллар сейчас, вместе с вами? Потому что картина на sell сформировалась! И у меня нет просадки практически, есть стоп и есть цель