FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 465
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По мне так восходящий, и разворота ещё не вижу, в отскоки не вхожу
По мне так восходящий, и разворота ещё не вижу, в отскоки не вхожу
Восходящий может быть отсюда - но по мне, он уже как второй месяц пытается упасть в низ
В 2-5 раз депозит увеличить хватит))) точно не могу сказать, будем позже Смотреть, ну примерно как на картинк#4621 все зависит от скорости движения. Позже будем смотреть, я же не Копперфильд)
Кхе кхе, Ваш длинный и продолжительный отскок уже закончился)
Восходящий может быть отсюда - но по мне, он уже как второй месяц пытается упасть в низ
Кхе кхе, Ваш длинный и продолжительный отскок уже закончился)
Индикаторы это зло несусветное)
скорее всего отскок к 1893.43
- если бар закрепится выше красного прямоугольника - то пиши пропало, цель 2000
Немного не угадал с прямоугольником выбивания стопов
Индикаторы это зло несусветное)
ЗОЛОТО немн0го сняли профита, щас поднимется и снова на продажу) Или если линию пробьём желтую вниз тогда тоже встанем.