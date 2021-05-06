FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 465

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VVT:

По мне так восходящий, и разворота ещё не вижу, в отскоки не вхожу

Когда индикатор покажет продажу, уже точно попадёте в хорошую просадку. Обычное дело.
[Удален]  
VVT:

По мне так восходящий, и разворота ещё не вижу, в отскоки не вхожу

Восходящий может быть отсюда - но по мне, он уже как второй месяц пытается упасть в низ

Файлы:
XAUUSDDaily_01.png  47 kb
 
ALEKSANDR GADZERA:
В 2-5 раз депозит увеличить хватит))) точно не могу сказать, будем позже Смотреть, ну примерно как на картинк все зависит от скорости движения. Позже будем смотреть, я же не Копперфильд)
Но пока золото будет формировать максимум думаю сильно не упадём , нарисует треугольник какой нибудь с откатом. Посмотрим. 

Кхе кхе, Ваш длинный и продолжительный отскок уже закончился)

 
SanAlex:

Восходящий может быть отсюда - но по мне, он уже как второй месяц пытается упасть в низ

Это точно )
 
VVT:

Кхе кхе, Ваш длинный и продолжительный отскок уже закончился)

Хорошо))) вы же лучше знаете ) каждый зарабатывает или нет на своих убеждениях. 
 
Ладно  лирика все это, чё письками мериться. Просто Ждем
Если Н1 текущий закроется выше свечи в 19:00 тогда будем что-то думать а пока этого не произошло , нечего дёргаться. Хотя все к этому и идёт (
 
VVT:

Индикаторы это зло несусветное)


Это точно
[Удален]  
SanAlex:

скорее всего отскок к 1893.43

- если бар закрепится выше красного прямоугольника - то пиши пропало, цель 2000

Немного не угадал с прямоугольником выбивания стопов 

Файлы:
XAUUSDM30_1957.41.png  42 kb
 
VVT:

Индикаторы это зло несусветное)


ну что там ваш чудо индикатор дает добро на продажу?)))
 

ЗОЛОТО немн0го сняли профита, щас поднимется и снова на продажу) Или если линию пробьём желтую вниз тогда тоже встанем.


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