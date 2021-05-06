FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 165
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Закрывайте в плюсе небольшом, если боитесь стоять в sell
Не то, чтобы боюсь, но уже открыл покупки. Просто мой взгляд с вашим не совпал. Глянем как пойдет.
а ты не верил
;)
Не то, чтобы боюсь, но уже открыл покупки. Просто мой взгляд с вашим не совпал. Глянем как пойдет.
Эх, зря конечно , ну чтож....
Одна сделка и сразу 19% к депо... могёшь
UPD
Уже 50%... 2-ой день месяца только
кому там драйва не хватало?
;)))
Чуть попозже мы об этом поговорим...
В денежном выражении!
GBPUSD до:
после:
USDJPY до:
после:
как-то так, ждем следующих... как будет что интересного добавим.
Превосходно!
ps
Один по каким-то палкам, другой по каким-то ортодоксальным торгует. Хоть один индюк показал бы точки разворота