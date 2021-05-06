FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 165

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ALEKSANDR GADZERA:
Закрывайте в плюсе небольшом, если боитесь стоять в sell 

Не то, чтобы боюсь, но уже открыл покупки. Просто мой взгляд с вашим не совпал. Глянем как пойдет.

 
Renat Akhtyamov:

а ты не верил

;)

А ты не верил ;)
 
Vitaliy Maznev:

Не то, чтобы боюсь, но уже открыл покупки. Просто мой взгляд с вашим не совпал. Глянем как пойдет.

Эх, зря конечно , ну чтож....
 
ALEKSANDR GADZERA:
Эх, зря конечно , ну чтож....

Одна сделка и сразу 19% к депо... могёшь

UPD

Уже 50%... 2-ой день месяца только

 

кому там драйва не хватало?

;)))

 
Lesorub:

Чуть попозже мы об этом поговорим... 

В денежном выражении!

Это точно))))
 

GBPUSD до:

после:


 

USDJPY до:

untitled

после:


 
как-то так, ждем следующих... как будет что интересного добавим.
 
ALEKSANDR GADZERA:
как-то так, ждем следующих... как будет что интересного добавим.

Превосходно! 

ps
Один по каким-то палкам, другой по каким-то ортодоксальным торгует. Хоть один индюк показал бы точки разворота

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