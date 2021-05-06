FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 90

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

30

не мой прогноз, но где то цифру слышал

Хммм интересно...
 
1.75- 1.25 умеют пошутить однако. )
 
Lesorub:


Как продажи по usdcad
 
Desaps:
Как продажи по usdcad? 

Вы давно на Форе???

 
Lesorub:


 Не пойму где цели по индексу доллара? Может на нем недельку проще брать?

 
sterva:

 Не пойму где цели по индексу доллара? Может на нем недельку проще брать?

Я сейчас вообще не пойму где цели на форекс в целом) Рынок какой-то стрёмный последние пару недель

 
sterva:

 Не пойму где цели по индексу доллара? Может на нем недельку проще брать?

Все просто!

Или выше есть картинка по Евре. Там вообще, все как на ладони...

 
Vitaly Muzichenko:

Я сейчас вообще не пойму где цели на форекс в целом) Рынок какой-то стрёмный последние пару недель

Сейчас все наперегонки ставки будут снижать. ) Вроде кто по трендовым идет все нормально.

Очень неплохо отработала евра, даже поганый своп не испортил настроение.

Пока пробую вниз евру крупным(пипса) с целью 1035. Вверху 1.15-1.16 точно не помню и даже пробовать пока не буду.

Енка пока вверх . 

  Ауди скопировала  Лесоруба. 

Да, лунь(если рисковать крупным),то 324 думаю хороший вариант.

А так сама удивляюсь, какие ляпы иногда на пустом месте. Чаше всего не выдерживаю время.) 

 
Lesorub:

Все просто!

Или выше есть картинка по Евре. Там вообще, все как на ладони...

Спасибо, поняла, что не так. 

Да . Все просто.)

 
sterva:

Спасибо, поняла, что не так. 

Да . Все просто.)

Да...


1...838485868788899091929394959697...656
Новый комментарий