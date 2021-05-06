FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 90
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не мой прогноз, но где то цифру слышал
Как продажи по usdcad?
Вы давно на Форе???
Не пойму где цели по индексу доллара? Может на нем недельку проще брать?
Не пойму где цели по индексу доллара? Может на нем недельку проще брать?
Я сейчас вообще не пойму где цели на форекс в целом) Рынок какой-то стрёмный последние пару недель
Не пойму где цели по индексу доллара? Может на нем недельку проще брать?
Все просто!
Или выше есть картинка по Евре. Там вообще, все как на ладони...
Я сейчас вообще не пойму где цели на форекс в целом) Рынок какой-то стрёмный последние пару недель
Сейчас все наперегонки ставки будут снижать. ) Вроде кто по трендовым идет все нормально.
Очень неплохо отработала евра, даже поганый своп не испортил настроение.
Пока пробую вниз евру крупным(пипса) с целью 1035. Вверху 1.15-1.16 точно не помню и даже пробовать пока не буду.
Енка пока вверх .
Ауди скопировала Лесоруба.
Да, лунь(если рисковать крупным),то 324 думаю хороший вариант.
А так сама удивляюсь, какие ляпы иногда на пустом месте. Чаше всего не выдерживаю время.)
Все просто!
Или выше есть картинка по Евре. Там вообще, все как на ладони...
Спасибо, поняла, что не так.
Да . Все просто.)
Спасибо, поняла, что не так.
Да . Все просто.)
Да...