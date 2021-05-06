FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 83
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Писец... Писец писецкий!
))) Сколько помню, столько объясняете.
Железное терпение.
))) Сколько помню, столько объясняете.
Железное терпение.
Ну так надо же людей на рельсы ставить в нужном направлении, а то вольнодумие и ругань в топике. Сами себе загрязняют карму )
Упд
Сегодня много кого остопили, включая роботовладельцев.
Сам еле унёс ноги, отделался малой кровью(слил полученную прибыль). Торговать в ближайшие пару недель не буду.
Ну и немного для настроения )
Упд
Сегодня много кого остопили, включая роботовладельцев.
И где??? Напиши хоть одну пару, где можно было сегодня потерять депо на рынке...
Хоть пол пары, напишите..., плиз...
И где??? Напиши хоть одну пару, где можно было сегодня потерять депо на рынке...
Хоть пол пары, напишите..., плиз...
На золоте сегодня можно было потерять.
Да на всех парах можно сегодня было потерять. Зависит от того, в какую сторону открываться.
И многие сегодня таки потеряли. Или как минимум, обновили просадку.
И где??? Напиши хоть одну пару, где можно было сегодня потерять депо на рынке...
Хоть пол пары, напишите..., плиз...
Задавал вам вопрос про просадку и т.д. после усреднений.
Почитал вас и понял, как вы торгуете.
Если реал и толстый - могут выбить "внерыночной котировкой". Имхо.
Хотя, они все такие, по большому счету..
И я так и не узнаю, судя по скринам, насколько у вас большая просадка. И как часто вы меняете счета, отторговав то, что вы закрываете в прибыль. И как закрываете.. Выводите ли прибыль, как часто..
Это ведь важно. Сделайте скрин с чуть большей инфой...? Там можно все закрасить, оставив небольшие намеки... Как с балансом у вас скрин.. там видно что баланс растет. Циферки меняются..
Задавал вам вопрос про просадку и т.д. после усреднений.
Почитал вас и понял, как вы торгуете.
Если реал и толстый - могут выбить "внерыночной котировкой". Имхо.
Хотя, они все такие, по большому счету..
И я так и не узнаю, судя по скринам, насколько у вас большая просадка. И как часто вы меняете счета, отторговав то, что вы закрываете в прибыль. И как закрываете.. Выводите ли прибыль, как часто..
Это ведь важно. Сделайте скрин с чуть большей инфой...? Там можно все закрасить, оставив небольшие намеки... Как с балансом у вас скрин.. там видно что баланс растет. Циферки меняются..
вот тут про ММ https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page76#comment_15146719
И на сколько вы рассчитываете движение против вас? Сколько фигур? 10, больше?
И где??? Напиши хоть одну пару, где можно было сегодня потерять депо на рынке...
Хоть пол пары, напишите..., плиз...
Ты просто забыл с утра купить серебро и GBP)))
Всем привет...
Ты просто забыл с утра купитьсеребро и GBP)))
Всем привет...
Удачи Вам, особенно с утра...