FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 433

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Renat Akhtyamov:

если на графики смотреть, то конечно

Че по Евре?

 
Renat Akhtyamov:

если на графики смотреть, то конечно

А по другому-то как торговать ?)))

 
Lesorub:

все глазоньки оставишь на мониторе...


Отлично , я тоже вовремя закрылся до шалтая-балтая, только ещё открыться умудрился на откатах )))) через одно место )) одно утешение, один фиг рухнем.
 
Lesorub:

Че по Евре?

моя система не похожа ни на одну и без прогнозов

рельсы тебе ищу, заняться нечем
 
Renat Akhtyamov:

моя система не похожа ни на одну и без прогнозов

Тогда споки ноки....

 
Lesorub:

Тогда споки ноки....

посмотри там в личке

такое было?

 
Renat Akhtyamov:

посмотри там в личке

такое было?

Битый архив, перезалей.

 

USDCAD все как по учебнику. только не спрашивайте какого я в 14:30 по закрытию бара не закрыл все ордера на sell.)))))))))))))))))))) забыл............... Мастер-фломастер)

до

после


 

Вот цели:


 

Евра на палке:


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