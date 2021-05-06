FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 433
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если на графики смотреть, то конечно
Че по Евре?
если на графики смотреть, то конечно
все глазоньки оставишь на мониторе...
Че по Евре?
моя система не похожа ни на одну и без прогнозоврельсы тебе ищу, заняться нечем
моя система не похожа ни на одну и без прогнозов
Тогда споки ноки....
Тогда споки ноки....
посмотри там в личке
такое было?
посмотри там в личке
такое было?
Битый архив, перезалей.
USDCAD все как по учебнику. только не спрашивайте какого я в 14:30 по закрытию бара не закрыл все ордера на sell.)))))))))))))))))))) забыл............... Мастер-фломастер)
до
после
Вот цели:
Евра на палке: