FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 312
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Тааааак, что курим. Я тоже так хочу)))))))))))))
нет , я не такой грубый - я возможную прибыль зафиксировал, и вышел с рынка - тяжёлый день сегодня и не предсказуем, я в четверг часто сливался и теперь остерегаюсь
( вроде писал в одно - получилось вписал не в тот горшок)
Тааааак, что курим. Я тоже так хочу)))))))))))))
Могу угостить забористой травой 🤣
В 10 по москве?
Внутри дня торгуется по распорядку. Как тройка семёрка туз. 10, 13,17 часов и на закрытие факапов 22. И сверить смещение гмт, добавить запас хода минут 30 по вкусу.
Извините Максим - Вы сменили свой пост.
Вот с этими Вашими,(по тексту) соглашусь. я не ищу повода , и не помню что до этого , было написано Вами. -------- Но ! что написано сейчас, на все 100% с Вами согласен
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просто музыка
и вообще кому я могу доверить миллион баксов? когда все не знают как правильно вложится
так приходится самому искать пути вложения . И для тех кто в поисках (кидалы - берегите своё здоровье, мне и так жалко Вас)
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добавлено для удачи!!!
Тааааак, что курим. Я тоже так хочу)))))))))))))
Видишь ! Все молчат ! - приглашай меня на свою яхту, там и поболтаем
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это намёк!!!
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просто искать - лучшей вход вниз .
я определился где сменить в противоположною сторону
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а лучше отойти от монитора, сегодня она отработала
В 10 по москве?
Видишь ! Все молчат ! - приглашай меня на свою яхту, там и поболтаем
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это намёк!!!
Трап всегда на берегу.
Заходи.
Трап всегда на берегу.
Заходи.
на рыбалку хочу ! на обычную нашу Русскую, дня на 4 и без баб, и смотаться за самогоном , километров сто - а самое что ездили и возвращались
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правда возвращались с холостыми бабами и закуской
на рыбалку хочу ! на обычную нашу Русскую, дня на 4 и без баб, и смотаться за самогоном , километров сто - а самое что ездили и возвращались
---------------------
правда возвращались с холостыми бабами и закуской
Было бы очень прикольно так смотаться.