FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 312

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Aleksandr Yakovlev:

Тааааак, что курим. Я тоже так хочу)))))))))))))

нет , я не такой грубый - я возможную прибыль зафиксировал, и вышел с рынка - тяжёлый день сегодня и не предсказуем, я в четверг часто сливался и теперь остерегаюсь  

( вроде писал в одно - получилось вписал не в тот горшок) 

 
Aleksandr Yakovlev:

Тааааак, что курим. Я тоже так хочу)))))))))))))

Могу угостить забористой травой 🤣

Попробуй открывать намеченные сделки по тренду эдак с утра около 10, а не в момент озарения. 
 
Maxim Kuznetsov:
Могу угостить забористой травой 🤣

Попробуй открывать намеченные сделки по тренду эдак с утра около 10, а не в момент озарения. 

В 10 по москве?

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Maxim Kuznetsov:
Внутри дня торгуется по распорядку. Как тройка семёрка туз. 10, 13,17 часов и на закрытие факапов 22. И сверить смещение гмт, добавить запас хода минут 30 по вкусу.
Волосы станут мягкими и шелковистыми😝

Извините Максим - Вы сменили свой пост. 

Вот с этими Вашими,(по тексту) соглашусь. я не ищу повода , и не помню что до этого , было написано Вами. -------- Но ! что написано сейчас, на все 100% с Вами согласен 

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просто музыка


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и вообще кому я могу доверить миллион баксов? когда все не знают как правильно вложится

так приходится самому искать пути  вложения . И для тех кто в поисках (кидалы - берегите своё здоровье, мне и так жалко Вас) 

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добавлено для удачи!!!


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Aleksandr Yakovlev:

Тааааак, что курим. Я тоже так хочу)))))))))))))

Видишь ! Все молчат ! - приглашай меня на свою яхту, там и поболтаем 

XAUUSDH2зз.png

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это намёк!!! 

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просто искать - лучшей вход вниз .

я определился где сменить в противоположною сторону

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а лучше отойти от монитора, сегодня она отработала   

 
Aleksandr Yakovlev:

В 10 по москве?

Да, очень удобно. 
 
Alexsandr San:

Видишь ! Все молчат ! - приглашай меня на свою яхту, там и поболтаем 

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это намёк!!!  

Трап всегда на берегу.

 Заходи.

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Aleksandr Yakovlev:

Трап всегда на берегу.

 Заходи.

на рыбалку хочу ! на обычную нашу Русскую, дня на 4 и без баб, и смотаться за самогоном , километров сто - а самое что ездили и возвращались 

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правда возвращались с холостыми бабами и закуской 

 
Alexsandr San:

на рыбалку хочу ! на обычную нашу Русскую, дня на 4 и без баб, и смотаться за самогоном , километров сто - а самое что ездили и возвращались 

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правда возвращались с холостыми бабами и закуской 

Было бы очень прикольно так смотаться.

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