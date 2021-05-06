FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 481

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вроде эти пары ходят в одну сторону - что то Индикаторы в разные стороны их направляет.

- скорее всего эти две пары по времени, уже вниз должны отскочить.  

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gbp_eur_usd.PNG  63 kb
 
SanAlex:

вроде эти пары ходят в одну сторону - что то Индикаторы в разные стороны их направляет.

- скорее всего эти две пары по времени, уже вниз должны отскочить.  

Ева точно вниз должна)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ева точно вниз должна)))

)))

См. Мои каракули по классике... /

2 обновы минимума 1-2 дня макс далее опасно работать вниз. Возможен сильный рост наверх 200 пунктов а то и больше - ралли... ./

 
Aleksandr Yakovlev:

Ева точно вниз должна)))

EURUSD Вроде все, закончили баловство М15


 

GBPUSD тут вроде тоже, должны валится вниз начать уже.


 

Начинается зона сброса по фунтику - можно по пипсовать мальца.

Пост выше лимиты на селл дист 20/40 пунктов. Буду ждать откат в зоне перекупленности... ./

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WhAxAZs7Ed.png  28 kb
 

Как то так


 
Aleksandr Yakovlev:

Как то так

Рано, ещё немного поднимется, надо подождать открытие американского рынка )

 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD Вроде все, закончили баловство М15


Ну тут все как в аптеке.... идем дальше


 

Переходим на GBPUSD  тут есть точка на продажу на М5, посмотрим на сколько она хорошая


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