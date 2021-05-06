FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 481
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вроде эти пары ходят в одну сторону - что то Индикаторы в разные стороны их направляет.
- скорее всего эти две пары по времени, уже вниз должны отскочить.
вроде эти пары ходят в одну сторону - что то Индикаторы в разные стороны их направляет.
- скорее всего эти две пары по времени, уже вниз должны отскочить.
Ева точно вниз должна)))
Ева точно вниз должна)))
)))
См. Мои каракули по классике... /
2 обновы минимума 1-2 дня макс далее опасно работать вниз. Возможен сильный рост наверх 200 пунктов а то и больше - ралли... ./
Ева точно вниз должна)))
EURUSD Вроде все, закончили баловство М15
GBPUSD тут вроде тоже, должны валится вниз начать уже.
Начинается зона сброса по фунтику - можно по пипсовать мальца.
Пост выше лимиты на селл дист 20/40 пунктов. Буду ждать откат в зоне перекупленности... ./
Как то так
Как то так
Рано, ещё немного поднимется, надо подождать открытие американского рынка )
EURUSD Вроде все, закончили баловство М15
Ну тут все как в аптеке.... идем дальше
Переходим на GBPUSD тут есть точка на продажу на М5, посмотрим на сколько она хорошая