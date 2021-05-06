FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 63
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По фунту немного взял. Был импульс и его перебитие. На откате продал.
AUDCAD вошёл в лонг, цели пока нет
Не поторопился. Может пунктов 250 (На 4 знаке) вниз сходить еще.
Будь аккуратен.
AUDCAD вошёл в лонг, цели пока нет
Элементарно...
Ближайшие...
Ах - ах - ах...
Очень любопытный заход.))) -500, 600, 700, 1000? Такое может быть?
Я конечно могу ошибаться. Но давайте посмотрим на месячный график.
Это конечно уж совсем круто но все же. Движение везде одинаково.
Был импульс вверх, потом его перебитие и тест от глобального квадрата.
Сейчас лонги и до цели еще примерно 250-260 пунктов.
В общем время покажет.
Очень любопытный заход.))) -500, 600, 700, 1000? Такое может быть?
Выше есть расклад по Ене...
Также, еще раньше я показывал ее недельки и ТР
А здесь не заход, это ближайшая цель...
Весь анализ ведется с D1, реже Н4. Там все актуально.
Выше есть расклад по Ене...
Также, еще раньше я показывал ее недельки и ТР
А здесь не заход, это ближайшая цель...
Весь анализ ведется с D1, реже Н4. Там все актуально.
Все понятно, пропустила.) Продала из своих соображений. Цель краткосрочная намного выше.)
Я конечно могу ошибаться. Но давайте посмотрим на месячный график.
Это конечно уж совсем круто но все же. Движение везде одинаково.
Был импульс вверх, потом его перебитие и тест от глобального квадрата.
Сейчас лонги и до цели еще примерно 250-260 пунктов.
В общем время покажет.
Иван Бутко отписался?
Не по адресу вопрос.
400 п. на чай...