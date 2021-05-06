FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 63

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По фунту немного взял. Был импульс и его перебитие. На откате продал.


 
Vitaly Muzichenko:

AUDCAD вошёл в лонг, цели пока нет


Не поторопился. Может пунктов 250 (На 4 знаке) вниз сходить еще.

Будь аккуратен.

 
Vitaly Muzichenko:

AUDCAD вошёл в лонг, цели пока нет


Элементарно...

Ближайшие...

 
Lesorub:

Ах - ах - ах... 


Очень любопытный заход.))) -500, 600, 700, 1000? Такое может быть?

 

Я конечно могу ошибаться. Но давайте посмотрим на месячный график.

Это конечно уж совсем круто но все же. Движение везде одинаково.

Был импульс вверх, потом его перебитие и тест от глобального квадрата.

Сейчас лонги и до цели еще примерно 250-260 пунктов.

В общем время покажет.


 
sterva:

Очень любопытный заход.))) -500, 600, 700, 1000? Такое может быть?

Выше есть расклад по Ене...

Также, еще раньше я показывал ее недельки и ТР

А здесь не заход, это ближайшая цель...


Весь анализ ведется с D1, реже Н4. Там все актуально.

 
Lesorub:

Выше есть расклад по Ене...

Также, еще раньше я показывал ее недельки и ТР

А здесь не заход, это ближайшая цель...


Весь анализ ведется с D1, реже Н4. Там все актуально.

Все понятно, пропустила.) Продала из своих соображений. Цель краткосрочная намного выше.)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Я конечно могу ошибаться. Но давайте посмотрим на месячный график.

Это конечно уж совсем круто но все же. Движение везде одинаково.

Был импульс вверх, потом его перебитие и тест от глобального квадрата.

Сейчас лонги и до цели еще примерно 250-260 пунктов.

В общем время покажет.


Иван Бутко отписался?
 
Vladimir Baskakov:
Иван Бутко отписался?

Не по адресу вопрос.

 

400 п. на чай...


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