FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 544
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Не понял, а на минус 20 какая вероятность ?
Блин, не тупи. От куда ты взял минус 20 ?
Не понял, а на минус 20 какая вероятность ?
Получается 10%. Если брать сценарий: БУ +2п(90%) и -20п(10%)
Блин, не тупи. От куда ты взял минус 20 ?
Получается 10%. Если брать сценарий: БУ +2п(90%) и -20п(10%)
Повторю с дополнением.
Вероятность того, что выбьет БУ стоящий на плюс 2 п. равняется примерно 80%,
а вероятность того, что выбьет БУ стоящий на минус 10 п. равняется примерно 20%.
Получается 10%. Если брать сценарий: БУ +2п(90%) и -20п(10%)
Не специально.
Если ты перенесешь БУ на минус 20 п., то в итоге ты не заработаешь, а даже минус получишь по общей сделке.
Еще раз посмотрите скрин. Лот 0,02 (для примера) цена прошла 15 п. в вашу сторону,
вы закрыли 0,01 лота. Выш заработок 15 п. по сделке 0,01. Верно?. Дальше идем.
Вы поставили БУ на минус 10 п. и вас выбило по нему. Итог по общей сделке: плюс к депозиту 5 п. по 0,01 лота.
Если поставить БУ на минус 20п. то результат будет минус к депозиту 5 п. по 0,01 лота. Понятно?И я не считал вероятность от минус 20 п.
С чего, вероятность у плюс 2 пункта - 80 процентов.
Там 90% написано
Там 90% написано
Монитор протри от пыли.)))
Монитор протри от пыли.)))
Протри свой
Протри свой
Странный ты. Сам пишешь 90 и тут же говоришь, там же написано 90.
Сам с собой что ли общаешься.
Прочитай суть темы(вопроса) с чего все началось. Пост 5419 и ниже по теме.
Ты видимо не понял о чем тут пишем и поэтому у тебя такая непонятка в голове.