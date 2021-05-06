FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 544

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Roman Kutemov:
Не понял, а на минус 20 какая вероятность ?

Блин, не тупи. От куда ты взял минус 20 ?

 
Roman Kutemov:
Не понял, а на минус 20 какая вероятность ?

Получается 10%. Если брать сценарий: БУ +2п(90%) и -20п(10%)

 
Aleksandr Yakovlev:

Блин, не тупи. От куда ты взял минус 20 ?

Не специально.
Ты сказал вероятность, если перенести стоп в минус 10 пунктов.
А какова вероятность если перенести стоп , к примеру, в минус 20 ? 
 
Egor Manakhov:

Получается 10%. Если брать сценарий: БУ +2п(90%) и -20п(10%)

Повторю с дополнением.

Вероятность того, что выбьет БУ стоящий на плюс 2 п. равняется примерно 80%,

а вероятность того, что выбьет БУ стоящий на минус 10 п. равняется примерно 20%.

 
Egor Manakhov:

Получается 10%. Если брать сценарий: БУ +2п(90%) и -20п(10%)

С чего, вероятность у плюс 2 пункта - 80 процентов. 
 
Roman Kutemov:
Не специально.
Ты сказал вероятность, если перенести стоп в минус 10 пунктов.
А какова вероятность если перенести стоп , к примеру, в минус 20 ? 

Если ты перенесешь БУ на минус 20 п., то в итоге ты не заработаешь, а даже минус получишь по общей сделке.

Еще раз посмотрите скрин. Лот 0,02 (для примера) цена прошла 15 п. в вашу сторону,

вы закрыли 0,01 лота. Выш заработок 15 п. по сделке 0,01. Верно?. Дальше идем.

Вы поставили БУ на минус 10 п. и вас выбило по нему. Итог по общей сделке: плюс к депозиту 5 п. по 0,01 лота.

Если поставить БУ на минус 20п. то результат будет минус к депозиту 5 п. по 0,01 лота. Понятно?

И я не считал вероятность от минус 20 п.
 
Roman Kutemov:
С чего, вероятность у плюс 2 пункта - 80 процентов. 

Там 90% написано

 
Egor Manakhov:

Там 90% написано

Монитор протри от пыли.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Монитор протри от пыли.)))

Протри свой


 
Egor Manakhov:

Протри свой


Странный ты. Сам пишешь 90 и тут же говоришь, там же написано 90.

Сам с собой что ли общаешься.


Прочитай суть темы(вопроса) с чего все началось. Пост 5419 и ниже по теме.

Ты видимо не понял о чем тут пишем и поэтому у тебя такая непонятка в голове.

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