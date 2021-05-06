FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 187
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USDJPY Ловим максимум этого движения тут, и идем вниз
ТУТ же на М5, по цене закрытия может быть максимум в 23:55-00:00
USDJPY Ну как-то так, 2 бара большая погрешность, как бы 00:00 не был минимум, и снова вверх пошли, посмотрим.
что за прикол, от куда такой спред)))???
Белый и Бурый ( один языкастый, другой носастый )
)))
USDJPY в 3:00 по расписанию был максимум как предполагалось , идем вниз
GBPUSD корректировка после закрытия бара идем вверх
GBPUSD корректировка после закрытия бара идем вверх
мастер, сколько по фунту читаю вас, погрешность в разы больше основного движения :)
мастер, сколько по фунту читаю вас, погрешность в разы больше основного движения :)
Ну как-то так.
мастер, сколько по фунту читаю вас, погрешность в разы больше основного движения :)
Ну уж извините, постараюсь поточнее. на счет того что погрешность больше основного движения не соглашусь с вами.
Ну уж извините, постараюсь поточнее.
Да нормально в этот раз. Спасибо.