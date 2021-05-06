FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 187

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USDJPY Ловим максимум этого движения тут, и идем вниз

ТУТ же на М5, по цене закрытия может быть максимум в 23:55-00:00


 

USDJPY Ну как-то так, 2 бара большая погрешность, как бы 00:00 не был минимум, и снова вверх пошли, посмотрим.


 

что за прикол, от куда такой спред)))???


 
Alexsandr San:
Белый и Бурый ( один языкастый, другой носастый )

)))

 

USDJPY в 3:00 по расписанию был максимум как предполагалось , идем вниз


 

GBPUSD корректировка после закрытия бара идем вверх


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD корректировка после закрытия бара идем вверх


мастер, сколько по фунту читаю вас, погрешность в разы больше основного движения :)

 
Vitaliy Maznev:

мастер, сколько по фунту читаю вас, погрешность в разы больше основного движения :)

Ну как-то так.


 
Vitaliy Maznev:

мастер, сколько по фунту читаю вас, погрешность в разы больше основного движения :)

Ну уж извините, постараюсь поточнее. на счет того что погрешность больше основного движения не соглашусь с вами.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну уж извините, постараюсь поточнее.

Да нормально в этот  раз. Спасибо.

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