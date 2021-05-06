FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 201

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Всем привет. Еня закрылась по ТП вопреки всяким сомнениям и 99% уверенности в развороте на верх.)))

Канадец вчера закрылся с 30п. профита

По еврофунту сделка пока висит.

 
Всем  кто сидит дома  и работает привет.По EURJPY пошло быстрое движение вниз на 90.00
[Удален]  

Н4

 

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Н1

 

.

 

USDJPY Пошли вверх


 

GBPUSD тут вниз надолго

GBPJPY  и тут тоже самое


 

И так, по ене новые сделки. Вроде пост 1952 я рисовал как то. Сценарий полностью отрабатывается. 

В приоритете продажи. Цели далеко внизу. 


 
Aleksandr Yakovlev:

И так, по ене новые сделки. Вроде пост 1952 я рисовал как то. Сценарий полностью отрабатывается. 

В приоритете продажи. Цели далеко внизу. 


Да, следующий расколбас на 106,000-106,200, потом будем посмотреть.

 
Alekseu Fedotov:

Да, следующий расколбас на 106,000-106,200, потом будем посмотреть.

Неее, 105,550. На 4 часе проведи линию и посмотри. 

От этой линии отскакивали и так же вниз уходили далеко.

 
Aleksandr Yakovlev:

Неее, 105,550. На 4 часе проведи линию и посмотри. 

От этой линии отскакивали и так же вниз уходили далеко.

Не возражаю, уровень видно.

Но у меня несколько другой подход.

 
Alekseu Fedotov:

Не возражаю, уровень видно.

Но у меня несколько другой подход.

Хе, у меня тоже. Но и такие факторы не отметаю. Беру от рынка все, что дает)))

Это к примеру торги с понедельника.

А это с 23 марта результат))) Этого года естественно.


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