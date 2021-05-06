FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 201
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Всем привет. Еня закрылась по ТП вопреки всяким сомнениям и 99% уверенности в развороте на верх.)))
Канадец вчера закрылся с 30п. профита
По еврофунту сделка пока висит.
Н4
.
Н1
.
USDJPY Пошли вверх
GBPUSD тут вниз надолго
GBPJPY и тут тоже самое
И так, по ене новые сделки. Вроде пост 1952 я рисовал как то. Сценарий полностью отрабатывается.
В приоритете продажи. Цели далеко внизу.
И так, по ене новые сделки. Вроде пост 1952 я рисовал как то. Сценарий полностью отрабатывается.
В приоритете продажи. Цели далеко внизу.
Да, следующий расколбас на 106,000-106,200, потом будем посмотреть.
Да, следующий расколбас на 106,000-106,200, потом будем посмотреть.
Неее, 105,550. На 4 часе проведи линию и посмотри.
От этой линии отскакивали и так же вниз уходили далеко.
Неее, 105,550. На 4 часе проведи линию и посмотри.
От этой линии отскакивали и так же вниз уходили далеко.
Не возражаю, уровень видно.
Но у меня несколько другой подход.
Не возражаю, уровень видно.
Но у меня несколько другой подход.
Хе, у меня тоже. Но и такие факторы не отметаю. Беру от рынка все, что дает)))
Это к примеру торги с понедельника.
А это с 23 марта результат))) Этого года естественно.