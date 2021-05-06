FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 338
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, когда шпилькой вы уйдете , со своими мегапрогнозами
Кури бамбук ,не мешай ребятам зарабатывать.
По твоим горепрогнозам;)?
Мой прогноз основан на очень редком явлении форекса,когда неделя идет против месяца.Ну и понятно что будет с неделей в конце месяца-он ее продавит вниз и быстро . Из 32 валютных пар только EURJPY так себя ведет.Похоже на движение франка в начале 2015 года.Вот….
Лечись
Ну подведи ты к экрану с котировками ребенка,или маму,тещю, спроси ,куда движется цена.И они хором тебе ответят -на ЮГ твою мать на ЮГ....
XAU/USD 1784.31
GBP/USD 1.24606
Чиф:
Ну подведи ты к экрану с котировками ребенка,или маму,тещю, спроси ,куда движется цена.И они хором тебе ответят -на ЮГ твою мать на ЮГ....
Ляпота!