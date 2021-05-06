FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 338

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Vladimir Baskakov:
Интересно, когда шпилькой вы уйдете , со своими мегапрогнозами
Кури бамбук ,не мешай ребятам зарабатывать.
[Удален]  
Alexxl2008:
Кури бамбук ,не мешай ребятам зарабатывать.
По твоим горепрогнозам;)?
 
Vladimir Baskakov:
По твоим горепрогнозам;)?
Мой прогноз основан на очень редком явлении форекса,когда неделя идет против месяца.Ну и понятно что будет с неделей в конце месяца-он ее продавит вниз и быстро . Из 32 валютных пар только EURJPY так себя ведет.Похоже на движение франка в начале 2015 года.Вот….
[Удален]  
Alexxl2008:
Мой прогноз основан на очень редком явлении форекса,когда неделя идет против месяца.Ну и понятно что будет с неделей в конце месяца-он ее продавит вниз и быстро . Из 32 валютных пар только EURJPY так себя ведет.Похоже на движение франка в начале 2015 года.Вот….
Лечись
 
Vladimir Baskakov:
Лечись
Ну подведи ты к экрану с котировками ребенка,или маму,тещю, спроси ,куда движется цена.И они хором тебе ответят -на ЮГ твою мать на ЮГ....
[Удален]  
Alexxl2008:
Ну подведи ты к экрану с котировками ребенка,или маму,тещю, спроси ,куда движется цена.И они хором тебе ответят -на ЮГ твою мать на ЮГ....
Не буду повторяться;)
[Удален]  

XAU/USD  1784.31

GBP/USD  1.24606

Файлы:
XAUUSDxw.png  70 kb
GBPUSDH2.png  60 kb
 

Чиф:


[Удален]  
Alexxl2008:
Ну подведи ты к экрану с котировками ребенка,или маму,тещю, спроси ,куда движется цена.И они хором тебе ответят -на ЮГ твою мать на ЮГ....
И падает, и падает eurjpy...
 

Ляпота!


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