FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 381
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Охх, а миллион так близко был)))
Ведь говорил же мне - на macd поглядывать. почему не хочешь смотреть на Индикаторы?
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Вот по паре уже 1000 рублей - день улицы подметать чтобы заработать
Ведь говорил же мне - на macd поглядывать. почему не хочешь смотреть на Индикаторы?
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Вот по паре уже 1000 рублей - день улицы подметать чтобы заработать
Оказывается все норм.
больше сходит.
следующим этапом. доли не дотянул. До выборов тенденция вверх по мне. На байдене вниз будет.
следующим этапом. доли не дотянул. До выборов тенденция вверх по мне. На байдене вниз будет.
Щас там дебаты, неопределенность, лучше подождать месячишко :)
Щас там дебаты, неопределенность, лучше подождать месячишко :)
Ловить колена все равно можно.) Да, болтанка это неопределенность. С мая более определонно все было.