FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 381

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Aleksandr Yakovlev:

Охх, а миллион так близко был)))


Ведь говорил же мне - на macd поглядывать. почему не хочешь смотреть на Индикаторы?

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Вот по паре уже 1000 рублей - день улицы подметать чтобы заработать 

Файлы:
EURUSDH2_1000.png  43 kb
 
SanAlex:

Ведь говорил же мне - на macd поглядывать. почему не хочешь смотреть на Индикаторы?

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Вот по паре уже 1000 рублей - день улицы подметать чтобы заработать 

Оказывается все норм.

 
Привет! Разные инструменты ходят по разному, параметры MACD оптимизируются под каждый инструмент индивидульно https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
 
Valeriy Yastremskiy:

больше сходит.

следующим этапом. доли не дотянул. До выборов тенденция вверх по мне. На байдене вниз будет.

 
Снова не хватило пару пунктов, чтобы закрыть сделку. Либо рынок троллит топа уже неделю, либо системой топа пользуются столько людей, что краткосрочно не осталось покупателей по цене тейка
 
Valeriy Yastremskiy:

следующим этапом. доли не дотянул. До выборов тенденция вверх по мне. На байдене вниз будет.

Щас там дебаты, неопределенность, лучше подождать месячишко :)

 
VVT:

Щас там дебаты, неопределенность, лучше подождать месячишко :)

Ловить колена все равно можно.) Да, болтанка это неопределенность. С мая более определонно все было.

 
В лидерах не Трамп - баксу конец.
 
Всем привет. Есть у кого какие мысли по AUDCAD ?
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EUR/USD  1.17731
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