FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 285

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кто что думает, по этой паре EURUSD ? вроде как готова, двигать верх ? 

EURUSDH2

 
Alexsandr San:

кто что думает, по этой паре EURUSD ? вроде как готова, двигать верх ? 


Привет. Я больше склонен думать, что пойдет на север.

И вот так еще.


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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я больше склонен думать, что пойдет на север.

И вот так еще.


Привет! я тоже, такого же мнения. Открылся в buy 

EURUSDM5

 

Я думаю иначе


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MakarFX:

Я думаю иначе


Так и должно быть, люди должны думать иначе, а то, если мы будем думать одинаково, не будет возможности у кого, выигрывать деньги  

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Вот Вы вниз, а я, верх - и кто кого ?

EURUSDH24 EURUSD

 

Alexsandr San:

Вот Вы вниз, а я, верх - и кто кого ?

Каждому свой кусочек пирога)

 

Первое сопротивление по еве это 1,0825, после пробития-

откроется путь до 1,0895. Если пробивается 2 сопротивление то цена пойдет до 1,1015.

 

Всем привет!

В пятницу наигрались, седня в путь... 

Щас откатят, потом можно снова входить...


AUDNZD на особом контроле!


 
Lesorub:

Всем привет!

В пятницу наигрались, седня в путь... 

Щас откатят, потом можно снова входить...


AUDNZD на особом контроле!


Да, там цель вообще в районе 1,0000


 

EURCAD:

EURGBP:

И свопы в тему...

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