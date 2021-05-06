FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 285
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кто что думает, по этой паре EURUSD ? вроде как готова, двигать верх ?
кто что думает, по этой паре EURUSD ? вроде как готова, двигать верх ?
Привет. Я больше склонен думать, что пойдет на север.
И вот так еще.
Привет. Я больше склонен думать, что пойдет на север.
И вот так еще.
Привет! я тоже, такого же мнения. Открылся в buy
Я думаю иначе
Я думаю иначе
Так и должно быть, люди должны думать иначе, а то, если мы будем думать одинаково, не будет возможности у кого, выигрывать деньги
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Вот Вы вниз, а я, верх - и кто кого ?
EURUSD
Alexsandr San:
Вот Вы вниз, а я, верх - и кто кого ?
Каждому свой кусочек пирога)
Первое сопротивление по еве это 1,0825, после пробития-
откроется путь до 1,0895. Если пробивается 2 сопротивление то цена пойдет до 1,1015.
Всем привет!
В пятницу наигрались, седня в путь...
Щас откатят, потом можно снова входить...
AUDNZD на особом контроле!
Всем привет!
В пятницу наигрались, седня в путь...
Щас откатят, потом можно снова входить...
AUDNZD на особом контроле!
Да, там цель вообще в районе 1,0000
EURCAD:
EURGBP:
И свопы в тему...