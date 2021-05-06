FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 430
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да что ее перерабатывать, вот следующая тока 14:30 тут может быть два варианта развития события.
Точка это конец волны, если первый вариант, тогда цена не обязательно пойдет вверх, после может быть сформирован треугольник и там уже нужно будет смотреть куда пойдем.
Второй вариант в нашей точке будет восходящий бар а предыдущей будет ниже тогда снова будет падать. все просто.
ну пока говорили нарисовалась точка на покупку..... хмм... хотя может и быть маленький треугольник щас посмотрим.
ну пока говорили нарисовалась точка на покупку..... хмм... хотя может и быть маленький треугольник щас посмотрим.
покупка, на сколько не понятно( Возможно до 12:35
покупка, на сколько не понятно( Возможно до 12:35
Ну один бар ошибся не критично, лижбы уже без откатов
EURNZD идем к этой точке как обычно все.
USDCAD пробьём сейчас или нет?))))
USDCAD пробьём сейчас или нет?))))
есть кто нибудь?)))
есть кто нибудь?)))
Неа, пятница)
Неа, пятница)
так в том то и дело, щас такая движуха начнется....
Неа, пятница)
через 10 мин будет понятно)))
так в том то и дело, щас такая движуха начнется....
ага, топтаться на месте не интересно, отдых