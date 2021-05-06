FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 430

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ALEKSANDR GADZERA:

да что ее перерабатывать, вот следующая тока 14:30 тут может быть два варианта развития события.

Точка это конец волны, если первый вариант, тогда цена не обязательно пойдет вверх, после может быть сформирован треугольник и там уже нужно будет смотреть куда пойдем.

Второй вариант в нашей точке будет восходящий бар а предыдущей будет ниже тогда снова будет падать. все просто.


ну пока говорили нарисовалась точка на покупку..... хмм... хотя может и быть маленький треугольник щас посмотрим.


 
ALEKSANDR GADZERA:

ну пока говорили нарисовалась точка на покупку..... хмм... хотя может и быть маленький треугольник щас посмотрим.


покупка, на сколько не понятно( Возможно до 12:35


 
ALEKSANDR GADZERA:

покупка, на сколько не понятно( Возможно до 12:35


Ну один бар ошибся не критично, лижбы уже без откатов


 

EURNZD  идем к этой точке как обычно все.


 

USDCAD пробьём сейчас или нет?))))


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD пробьём сейчас или нет?))))


есть кто нибудь?)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

есть кто нибудь?)))

Неа, пятница)

 
VVT:

Неа, пятница)

так в том то и дело, щас такая движуха начнется....

 
VVT:

Неа, пятница)

через 10 мин будет понятно)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

так в том то и дело, щас такая движуха начнется....

ага, топтаться на месте не интересно, отдых

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