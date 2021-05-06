FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 420
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Кто что думает на счет золота. (перед выборами стоит шорт крыть?)
До выборов непонятка, нет тренда, я не лезу
хочет упасть к 1790.80
Если конечно пробьёт этот уровень 1841.08
До выборов непонятка, нет тренда, я не лезу
Выборы тут ее причём! Новости не влияют на направление тренда никогда!
Выборы это не новость, это политический и экономический курс страны на ближайшие 4 года
Выборы это не новость, это политический и экономический курс страны на ближайшие 4 года
с час, что то будет от 1883.47 - гокнется верх или вниз???
USDCAD профукали точку, если отрисуется треугольник как я нарисовал, можно будет продавать на всю котлету. либо сейчас немного
ТАк ну что ищем вход:
до:
после:
USDCAD: вот вход на продажу на М5в этой точке должен быть экстремум!!!
NZDUSD ловим профит, думаю быстро вниз пойдем.
AUDUSD Аналогично вниз....