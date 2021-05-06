FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 420

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sterva:
Кто что думает на счет золота. (перед выборами стоит шорт крыть?)

До выборов непонятка, нет тренда, я не лезу

[Удален]  
SanAlex:

хочет упасть к 1790.80

Если конечно пробьёт этот уровень 1841.08

Файлы:
XAUUSDDaily_1841.08.png  56 kb
 
VVT:

До выборов непонятка, нет тренда, я не лезу

Выборы тут ее причём! Новости не влияют на направление тренда никогда!
 
ALEKSANDR GADZERA:
Выборы тут ее причём! Новости не влияют на направление тренда никогда!

Выборы это не новость, это политический и экономический курс страны на ближайшие 4 года

 
VVT:

Выборы это не новость, это политический и экономический курс страны на ближайшие 4 года

Все равно , это не имеет значение.
[Удален]  

с час, что то будет от  1883.47 - гокнется верх или вниз???

XAUUSDM20 1883

 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD профукали точку, если отрисуется треугольник как я нарисовал, можно будет продавать на всю котлету. либо сейчас немного


ТАк ну что ищем вход:

до:

после:


 

USDCAD: вот вход на продажу на М5в этой точке должен быть экстремум!!!


 

NZDUSD ловим профит, думаю быстро вниз пойдем.


 

AUDUSD Аналогично вниз....


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