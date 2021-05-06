FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 367

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Алексей Тарабанов:

В форме чего, сосунок? 

;)

сенкаю

а то встревают, вообще не понимая зачем

 
Алексей Тарабанов:

Естественно, на 1800. Там покупают зрелые мужчины. 

ну или так, как вариант:

https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page58#comment_14644290

О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
  • 2020.01.19
  • www.mql5.com
Доброго времени суток. В преддверии нового года решил сделать достоянием общественности один из очевидных выводов о природе рынка...
 

Небольшая сделка по Рублю



[Удален]  
Алексей Тарабанов:

В форме чего, сосунок? 

В той самой! И за базаром следи, дядя! Возраст - не причина для уважения!

 
Oleg Bondarev:

В той самой! И за базаром следи, дядя! Возраст - не причина для уважения!

А малый возраст не причина встревать и подсирать, когда дядьки общаются.

Хочешь поболтать, для начала поздоровайся , а потом говори мысли свои по прогнозам и следствиям.

Не флуди короче.

 

Приветствую!

Как пятничные торги, у всех неделя закрыта удачно? 

 
Vitaly Muzichenko:

Приветствую!

Как пятничные торги, у всех неделя закрыта удачно? 

Привет. Да норм все. Сделку 1 правда проглядел.Выбило по стопу.Сегодня все компенсировал и в + остался.

Сам как?
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Да норм все. Сделку 1 правда проглядел.Выбило по стопу.Сегодня все компенсировал и в + остался.

Сам как?

Весь в заботах, даже Даше некогда ответить.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

А малый возраст не причина встревать и подсирать, когда дядьки общаются.

Хочешь поболтать, для начала поздоровайся , а потом говори мысли свои по прогнозам и следствиям.

Не флуди короче.

А кто сказал что малый?

Эти "дядьки", без зазрения совести, прикармливают "рыбу". Приходит Баскаков и кидает кирпич в воду - "Где мониторинг?")))

И почти у каждого "дядьки" еще и крестик на шее. Фу!

Можете не отвечать. К чертям этот форум!

 
Oleg Bondarev:

А кто сказал что малый?

Эти "дядьки", без зазрения совести, прикармливают "рыбу". Приходит Баскаков и кидает кирпич в воду - "Где мониторинг?")))

И почти у каждого "дядьки" еще и крестик на шее. Фу!

Можете не отвечать. К чертям этот форум!

ага, где мониторинг?

//не нашел в профиле

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