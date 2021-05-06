FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 367
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В форме чего, сосунок?
;)
сенкаю
а то встревают, вообще не понимая зачем
Естественно, на 1800. Там покупают зрелые мужчины.
ну или так, как вариант:
https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page58#comment_14644290
Небольшая сделка по Рублю
В форме чего, сосунок?
В той самой! И за базаром следи, дядя! Возраст - не причина для уважения!
В той самой! И за базаром следи, дядя! Возраст - не причина для уважения!
А малый возраст не причина встревать и подсирать, когда дядьки общаются.
Хочешь поболтать, для начала поздоровайся , а потом говори мысли свои по прогнозам и следствиям.
Не флуди короче.
Приветствую!
Как пятничные торги, у всех неделя закрыта удачно?
Приветствую!
Как пятничные торги, у всех неделя закрыта удачно?
Привет. Да норм все. Сделку 1 правда проглядел.Выбило по стопу.Сегодня все компенсировал и в + остался.Сам как?
Привет. Да норм все. Сделку 1 правда проглядел.Выбило по стопу.Сегодня все компенсировал и в + остался.Сам как?
Весь в заботах, даже Даше некогда ответить.
А малый возраст не причина встревать и подсирать, когда дядьки общаются.
Хочешь поболтать, для начала поздоровайся , а потом говори мысли свои по прогнозам и следствиям.
Не флуди короче.
А кто сказал что малый?
Эти "дядьки", без зазрения совести, прикармливают "рыбу". Приходит Баскаков и кидает кирпич в воду - "Где мониторинг?")))
И почти у каждого "дядьки" еще и крестик на шее. Фу!
Можете не отвечать. К чертям этот форум!
А кто сказал что малый?
Эти "дядьки", без зазрения совести, прикармливают "рыбу". Приходит Баскаков и кидает кирпич в воду - "Где мониторинг?")))
И почти у каждого "дядьки" еще и крестик на шее. Фу!
Можете не отвечать. К чертям этот форум!
ага, где мониторинг?
//не нашел в профиле