FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 224
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Всем привет. Я не очень люблю золотом торговать,
но сигнал уж очень хорош. Поглядим, что из этого получиться.
Соотношение примерно 1 к 2.
USDJPY Еще можно по полной залиться на продажу, просадки быть не должно.
Всем привет. Я не очень люблю золотом торговать,
но сигнал уж очень хорош. Поглядим, что из этого получиться.
Соотношение примерно 1 к 2.
прикольную системс придумали, да?
;)
Всем привет. Я не очень люблю золотом торговать,
но сигнал уж очень хорош. Поглядим, что из этого получиться.
Соотношение примерно 1 к 2.
пойдет вниз но попозже. рановато. сейчас вверх.
XAUUSD Но выше Красной не должно уйти
Вот точка входа в продажу. тут будет максимум текущего небольшого движения
Шумахеры чтоли, золото торговать?
;)
Шумахеры чтоли, золото торговать?
;)
genau, ждем точку и поехали на продажу, почему бы и нет.
Всем привет. Я не очень люблю золотом торговать,
но сигнал уж очень хорош. Поглядим, что из этого получиться.
Соотношение примерно 1 к 2.
Привет! Пара интересная . Можно круто заработать, и круто слить
Фунт наверное собрался верх ( выше "Р" - покупка, ниже "Р" - продажа )