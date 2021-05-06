FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 224

Новый комментарий
[Удален]  
тут все веселее и веселее))))))))) я тоже вставил картинки без смысловой нагрузки )
 

Всем привет. Я не очень люблю золотом торговать, 

но сигнал уж очень хорош. Поглядим, что из этого получиться.

Соотношение примерно 1 к 2.


 

USDJPY  Еще можно по полной залиться на продажу, просадки быть не должно.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Я не очень люблю золотом торговать, 

но сигнал уж очень хорош. Поглядим, что из этого получиться.

Соотношение примерно 1 к 2.

прикольную системс придумали, да?

;)

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Я не очень люблю золотом торговать, 

но сигнал уж очень хорош. Поглядим, что из этого получиться.

Соотношение примерно 1 к 2.


пойдет вниз но попозже. рановато. сейчас вверх.


 

XAUUSD Но выше Красной не должно уйти

Вот точка входа в продажу. тут будет максимум текущего небольшого движения


 

Шумахеры чтоли, золото торговать?

;)

 
Renat Akhtyamov:

Шумахеры чтоли, золото торговать?

;)

genau, ждем точку и поехали на продажу, почему бы и нет.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Я не очень люблю золотом торговать, 

но сигнал уж очень хорош. Поглядим, что из этого получиться.

Соотношение примерно 1 к 2.


Привет! Пара интересная . Можно круто заработать, и круто слить 

[Удален]  

Фунт наверное собрался верх ( выше "Р" - покупка, ниже "Р" - продажа )

Снимок

1...217218219220221222223224225226227228229230231...656
Новый комментарий