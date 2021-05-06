FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 94
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говорю же - любитель против тренда торговать, если так хочется открыть позицию, есть куча других символов, ранее говорил чтио люимые символы нужно выбрасывать из головы и торговать только по системе, лучше автоматической
Все пары ходят одинаково. Различие только в волатильности.
Структура движения одинакова.
А по вашему где надо вход искать.?
Есть к примеру восходящий тренд, весь путь его 300 п. к примеру.
Где находить точку входа по вашему, в середине или в конце вообще его пути?
Может все таки лучше искать точку входа в самом начале смены тренда. Как по вашему?
Из примера с прямоугольниками найди 2 отличия
так то, понятно- видно что хочет вниз.
а вот, если смотреть - индикаторы внизу, они указывают вверх
Все пары ходят одинаково. Различие только в волатильности.
Структура движения одинакова.
интересно как вы это определили. Пока у тебя робот не торгует сразу по куче символов, а у вас такого нет - невозможно сделать заключение
интересно как вы это определили. Пока у тебя робот не торгует сразу по куче символов, а у вас такого нет - невозможно сделать заключение
Тяжелый случай.
Тяжелый случай.
странное у вас поведение после слива многообещающего счета, раньше вроде не глумились, кукушка поехала? торгуйте роботами.
странное у вас поведение после слива многообещающего счета, раньше вроде не глумились, кукушка поехала? торгуйте роботами.
Какой вопрос такой и ответ.
По ене ситуация немножко изменилась. Было расширение канала.
По ене ситуация немножко изменилась. Было расширение канала.
Цель тоже ниже?
Цель тоже ниже?
Это не цель ))) Это стоп.
По ене новая конструкция.