FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 94

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Fast235:
говорю же - любитель против тренда торговать, если так хочется открыть позицию, есть куча других символов, ранее говорил чтио люимые символы нужно выбрасывать из головы и торговать только по системе, лучше автоматической

Все пары ходят одинаково. Различие только в волатильности. 

Структура движения одинакова.

А по вашему где надо вход искать.?

Есть к примеру восходящий тренд, весь путь его 300 п. к примеру.

Где находить точку входа по вашему, в середине или в конце вообще его пути?

Может все таки лучше искать точку входа в самом начале смены тренда. Как по вашему?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Из примера с прямоугольниками найди 2 отличия 


так то, понятно- видно что хочет вниз. 

а вот, если смотреть - индикаторы внизу, они указывают вверх 

untitled

 
Aleksandr Yakovlev:

Все пары ходят одинаково. Различие только в волатильности. 

Структура движения одинакова.

интересно как вы это определили. Пока у тебя робот не торгует сразу по куче символов, а у вас такого нет - невозможно сделать заключение

 
Fast235:

интересно как вы это определили. Пока у тебя робот не торгует сразу по куче символов, а у вас такого нет - невозможно сделать заключение

Тяжелый случай.

 
Aleksandr Yakovlev:

Тяжелый случай.

странное у вас поведение после слива многообещающего счета, раньше вроде не глумились, кукушка поехала? торгуйте роботами.

 
Fast235:

странное у вас поведение после слива многообещающего счета, раньше вроде не глумились, кукушка поехала? торгуйте роботами.

Какой вопрос такой и ответ.

 

По ене ситуация немножко изменилась. Было расширение канала.


 
Aleksandr Yakovlev:

По ене ситуация немножко изменилась. Было расширение канала.


Цель тоже ниже? 

 
sterva:

Цель тоже ниже? 

Это не цель ))) Это стоп.

 

По ене новая конструкция.


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