FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 613

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SanAlex:

Фунт вниз собрался к 1.32806

Золото сегодня дойдёт к 1799.94

По фунту - весьма похоже на то... купил пока от 1.3305 , для затравки...

По золоту - со своей маленькой колоколенки вижу разнобродье... -  вполне могут и туда упихать.

[Удален]  
Сергей Криушин:

Привет, нет так его не поймешь, он предсказывает физику/математику... а у нас психология страха и жадности толпы, вот на это и надо поправку делать... так то вроде больше наоборот показывает, короче долго проверять и привыкать надо как и к любому, если бы было всё легко и просто так бы и все по нему работали бы...))

Привет! вчера он показал на падения фунта, я как то, не поверил ему - но факт то, что он правду показал. 

                                                                                                                                                                     

я настроил его так 

//--- indicator inputs
input int    Npast   =144;     // Past bars, to which trigonometric series is fitted
input int    Nfut    =55;      // Predicted future bars
input int    Nharm   =34;      // Narmonics in model
input double FreqTOL =0.0001;  // Tolerance of frequency calculations
//---
 
Aleksandr Yakovlev:

Скрины говорят сами за себя.


Пофиксил ? Или дальше держишь ?
 

Вчера я показал на восхождение еврофунта. Мне тоже не поверили.


[Удален]  
Dikons:

По фунту - весьма похоже на то... купил пока от 1.3305 , для затравки...

По золоту - со своей маленькой колоколенки вижу разнобродье... -  вполне могут и туда упихать.

Индикатор предсказатель, в не понятие пока, куда фунту двинуть.

GBPUSDH2

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я пытался поймать на покупку 1.32806 - но цена не дошла до моей точки. И кажись развернулась к 1.34092

 
SanAlex:

Индикатор предсказатель...

Ощупал вчера этого индюка... По мне так - вещ бесполезная.

[Удален]  
Dikons:

Ощупал вчера этого индюка... По мне так - вещ бесполезная.

я тоже - что то пока, в нём не чего хорошего не вижу. - но надо проверить, а вдруг Грааль 

 
SanAlex:

... а вдруг Грааль 

Давно всем известно - Грааль есть, но не для всех - это инсайдерская инфа.

И злой гений Сорос в этом наверно первопроходец - раз нет к ней доступа - значит нужно создать, под себя, искусственно:

продать некую валюту, после чего устроить кипишь в той стране...

(коротенько изложил и поверхностно, что б не забанили).

 

По этой паре продажа. Стоп 13 п. Посмотрим что выйдет.


 
Aleksandr Yakovlev:

По этой паре продажа. Стоп 13 п. Посмотрим что выйдет.


Шикарный классический вход от грани канала :)
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