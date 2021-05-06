FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 613
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Фунт вниз собрался к 1.32806Золото сегодня дойдёт к 1799.94
По фунту - весьма похоже на то... купил пока от 1.3305 , для затравки...
По золоту - со своей маленькой колоколенки вижу разнобродье... - вполне могут и туда упихать.
Привет, нет так его не поймешь, он предсказывает физику/математику... а у нас психология страха и жадности толпы, вот на это и надо поправку делать... так то вроде больше наоборот показывает, короче долго проверять и привыкать надо как и к любому, если бы было всё легко и просто так бы и все по нему работали бы...))
Привет! вчера он показал на падения фунта, я как то, не поверил ему - но факт то, что он правду показал.
я настроил его так
Скрины говорят сами за себя.
Вчера я показал на восхождение еврофунта. Мне тоже не поверили.
По фунту - весьма похоже на то... купил пока от 1.3305 , для затравки...
По золоту - со своей маленькой колоколенки вижу разнобродье... - вполне могут и туда упихать.
Индикатор предсказатель, в не понятие пока, куда фунту двинуть.
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я пытался поймать на покупку 1.32806 - но цена не дошла до моей точки. И кажись развернулась к 1.34092
Индикатор предсказатель...
Ощупал вчера этого индюка... По мне так - вещ бесполезная.
Ощупал вчера этого индюка... По мне так - вещ бесполезная.
я тоже - что то пока, в нём не чего хорошего не вижу. - но надо проверить, а вдруг Грааль
... а вдруг Грааль
Давно всем известно - Грааль есть, но не для всех - это инсайдерская инфа.
И злой гений Сорос в этом наверно первопроходец - раз нет к ней доступа - значит нужно создать, под себя, искусственно:
продать некую валюту, после чего устроить кипишь в той стране...
(коротенько изложил и поверхностно, что б не забанили).
По этой паре продажа. Стоп 13 п. Посмотрим что выйдет.
По этой паре продажа. Стоп 13 п. Посмотрим что выйдет.