FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 341

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фунт к 1285 и к 1235 
 
Lesorub:

На дневках плохо видно цели.

Вот недельки:


Привет, вы по объёмам торгуете? 
 
По EURJPY ночью  еще раз вверх на 123.0 и затем вниз, упрямая пара...
 

У кого какие комменты про сегодня EURUSD ?

выдал шустрый плотный фитиль, при этом прочие пары как-бы и не заметили :-)

 
Maxim Kuznetsov:

У кого какие комменты про сегодня EURUSD ?

выдал шустрый плотный фитиль, при этом прочие пары как-бы и не заметили :-)

По всем валютам и металлам почти такое. Индекс доллара шалит.

13 процентов просадки отрабатывает. 

 

Все по плану!

Набор позы по ЧИФу:


 

И индекс бакса:


 
Йена сходит вверх на 107.70 и вернется  на 106,60
[Удален]  
Alexxl2008:
Йена сходит вверх на 107.70 и вернется  на 106,60
Какие ваши доказательства?!
 

Баксу в рост!

Еня опнется:

Индекс Еньки:


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