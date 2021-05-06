FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 341
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На дневках плохо видно цели.
Вот недельки:
У кого какие комменты про сегодня EURUSD ?
выдал шустрый плотный фитиль, при этом прочие пары как-бы и не заметили :-)
У кого какие комменты про сегодня EURUSD ?
выдал шустрый плотный фитиль, при этом прочие пары как-бы и не заметили :-)
По всем валютам и металлам почти такое. Индекс доллара шалит.
13 процентов просадки отрабатывает.
Все по плану!
Набор позы по ЧИФу:
И индекс бакса:
Йена сходит вверх на 107.70 и вернется на 106,60
Баксу в рост!
Еня опнется:
Индекс Еньки: