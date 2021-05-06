FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 215
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Вот и цель)
Ещё бы, эту цель 1708 взять, было бы, вообще замечательно
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не, уже без разницы. куда пойдёт.
меня мой, стоп выбил из игры. Ну хоть, выкарабкался из задницы
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даже, немного заработал
А че нефть никто не прогнозит уже)) тьфу на нее)))
10
Да.. че на нее графики тратить)))) Целыми числами +- 10 даже можно)))
Привет! Aleksandr Yakovlev 2020.04.20 11:00 #2118
У тебя, там кнопочка, наверное есть. Пара ходит(USDJPY), по твоему заказу
Привет. Кнопочка называется опыт)))
Сейчас откат, но все равно до цели дойдет.
По первой цели это 107.+-
В течении дня дома не было. Ответить сразу не мог.
По еве кстати цели тоже не изменны остаются.
Канадец продажа.
Это что то нечто. Поймал момент. Надо сохранить.
Это что то нечто. Поймал момент. Надо сохранить.
забирай лучше добытую жижу, некуда складывать
заводы встали на самоизоляцию, транспорт не жрет бензин
забирай добытую жижу, некуда складывать
Так куда складывать, некуда уже.)))
Может заберете, а я вам приплачу)))
Так куда складывать, некуда уже.)))
Может заберете, а я вам приплачу)))
забрать и слить обратно в скважину?
да нафик мне этот геморрой?
;)