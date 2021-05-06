FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 215

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MakarFX:
Вот и цель)

Ещё бы, эту цель 1708 взять, было бы, вообще замечательно 

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не, уже без разницы. куда пойдёт.

меня мой, стоп выбил из игры. Ну хоть, выкарабкался из задницы

Снимок5 

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даже, немного заработал

прибыль

 
А че нефть никто не прогнозит уже)) тьфу на нее)))
 
Evgeniy Kvasov:
А че нефть никто не прогнозит уже)) тьфу на нее)))
10
 
Renat Akhtyamov:
10

Да.. че на нее графики тратить)))) Целыми числами +- 10 даже можно)))

 
Alexsandr San:

Привет! Aleksandr Yakovlev 2020.04.20 11:00  

У тебя, там кнопочка, наверное есть. Пара ходит(USDJPY), по твоему заказу


Привет. Кнопочка называется опыт)))

Сейчас откат, но все равно до цели дойдет.

По первой цели это 107.+-

В течении дня дома не было. Ответить сразу не мог.

По еве кстати цели тоже не изменны остаются.

 

Канадец продажа.


 

Это что то нечто. Поймал момент. Надо сохранить.


 
Aleksandr Yakovlev:

Это что то нечто. Поймал момент. Надо сохранить.

забирай лучше добытую жижу, некуда складывать

заводы встали на самоизоляцию, транспорт не жрет бензин

 
Renat Akhtyamov:
забирай добытую жижу, некуда складывать

Так куда складывать, некуда уже.)))

Может заберете, а я вам приплачу)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Так куда складывать, некуда уже.)))

Может заберете, а я вам приплачу)))

забрать и слить обратно в скважину?

да нафик мне этот геморрой?

;)

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