FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 445
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что то подсказывает - что она хочет потрогать 1.17500
обязательно, но сейчас немного вниз хотелось бы.
Ну вот взяли и всё испортили.
Триггер сработал, особенно когда кто-то знает о форексе больше всех, но при этом несколько раз скрывал сигнал из-за ацских просадок))) Почему нельзя нормально, по-человечески, "вот здесь с высокой долей вероятности цена пойдёт указанному направлению", или "полагаю, что цена пойдет согласно вот этому сценарию...", "по моей системе вот тут возможен разворот". На крайний случай можно быть уверенным, но знать(!) куда пойдет цена – ну, это уже перебор, согласитесь )))))
Триггер сработал, особенно когда кто-то знает о форексе больше всех, но при этом несколько раз скрывал сигнал из-за ацских просадок))) Почему нельзя нормально, по-человечески, "вот здесь с высокой долей вероятности цена пойдёт указанному направлению", или "полагаю, что цена пойдет согласно вот этому сценарию...", "по моей системе вот тут возможен разворот". На крайний случай можно быть уверенным, но знать(!) куда пойдет цена – ну, это уже перебор )))))
Ну для вас перебор, потому что вы не обладаете нужными знаниями, без обид.
Триггер сработал, особенно когда кто-то знает о форексе больше всех, но при этом несколько раз скрывал сигнал из-за ацских просадок))) Почему нельзя нормально, по-человечески, "вот здесь с высокой долей вероятности цена пойдёт указанному направлению", или "полагаю, что цена пойдет согласно вот этому сценарию...", "по моей системе вот тут возможен разворот". На крайний случай можно быть уверенным, но знать(!) куда пойдет цена – ну, это уже перебор, согласитесь )))))
где?) и что вы подразумеваете под словом "адские" просадки? утомили... давайте по делу пожалуйста.. не засоряйте ветку.
EURUSD: думаю примерно, возможно как мне кажется если я не ошибаюсь примерно вот как-то так. а там уж как получится.
Ну для вас перебор, потому что вы не обладаете нужными знаниями, без обид.
Нормально все, я не трейдер.
где?) и что вы подразумеваете под словом "адские" просадки? утомили... давайте по делу пожалуйста.. не засоряйте ветку.
Вы же открывали несколько раз сигнал здесь и просаживали его либо под ноль, либо наполовину, точно не помню, торгуя по собственным сигналам в ветке. Забыли может быть. Без обид тоже, я просто хочу донести простую мысль, что если система рабочая, то и сигнал будет рабочий. Каждый, кто дает прогнозы в этой ветке, на моей памяти имели сигналы, но не смогли продержаться продолжительное время. Поэтому, в текущем положении "знать" куда пойдет цена - это по меньшей мере странно.
EURUSD: думаю примерно, возможно как мне кажется если я не ошибаюсь примерно вот как-то так. а там уж как получится.
Рискованная у Вас стратегия.
если уж вниз так хочется - то нужно хотя бы, что бы линия покраснела
Нормально все, я не трейдер.
Вы же открывали несколько раз сигнал здесь и просаживали его либо под ноль, либо наполовину, точно не помню, торгуя по собственным сигналам в ветке. Забыли может быть. Без обид тоже, я просто хочу донести простую мысль, что если система рабочая, то и сигнал будет рабочий. Каждый, кто дает прогнозы в этой ветке, на моей памяти имели сигналы, но не смогли продержаться продолжительное время. Поэтому, в текущем положении "знать" куда пойдет цена - это по меньшей мере странно.
Я не знаю куда пойдет цена, это показывает сам рынок, я просто в роли переводчика.. понимать куда пойдет цена это нормально)
Рискованная у Вас стратегия.
если уж вниз так хочется - то нужно хотя бы, что бы линия покраснела
Ну что поделать, гулять так гулять. щас развернется будет вниз показывать)))
EURUSD: думаю примерно, возможно как мне кажется если я не ошибаюсь примерно вот как-то так. а там уж как получится.
По евре у нас весь контракт в селл, но сейчас можем отрасти до последних продаж хеджфондов, и оттуда уже можно в шорт вставать.