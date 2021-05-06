FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 223
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я тоже уверен
интересно мне знать, когда цена вверх уйдет что вы говорить потом будете.
интересно мне знать, когда цена вверх уйдет что вы говорить потом будете.
Так а что говорить то. Я в БУ. Мне фиолетово))
Все равно вверх пойдем.
Я конечно дико извиняюсь. А когда все таки вверх пойдет пара.
Хотелось бы по лучшей цене закрыться.
Я конечно дико извиняюсь. А когда все таки вверх пойдет пара.
Хотелось бы по лучшей цене закрыться.
Имейте терпение, конечно должна была уже уйти, немного подождем)
Вы никак прикупились? по какой цене?
имейте терпение, конечно должна была уже уйти, немного подождем)
Вы никак прикупились? по какой цене?
Пока нет, пока продажи.
Сигналов на покупку нет еще.
Я конечно дико извиняюсь. А когда все таки вверх пойдет пара.
Хотелось бы по лучшей цене закрыться.
Есть небольшая проблема, которая в процессе решения. Иногда бывает так что цена уходит ниже немного той точки которую я указываю, это связано например с тем что Н4 еще бар не закрылся он тормозит разворот в данном случае. Немножко нужно подождать, ну это мое мнение в любом случае.
Есть небольшая проблема, которая в процессе решения. Иногда бывает так что цена уходит ниже немного той точки которую я указываю, это связано например с тем что Н4 еще бар не закрылся он тормозит разворот в данном случае. Немножко нужно подождать, ну это мое мнение в любом случае.
Очень интересно, а если этот бар на Н4 все вниз и вниз идет. Он
ведь может 50-100 п. сделать. Как тогда быть.?
Ладно, в общем мой прогноз по канадцу. Идем с переменным успехом до
1,4000, потом пробиваем этот уровень. Закрепляемся с низу и потом пойдем закрывать ГЭП.
Очень интересно, а если этот бар на Н4 все вниз и вниз идет. Он
ведь может 50-100 п. сделать. Как тогда быть.?
открываться по закрытию бара. но уже вверх и Н4. Ладно позже посмотрим на это дерби.
USDJPY ну вроде все по плану #2166, по закрытии бара думаю можно продавать