FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 223

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Aleksandr Yakovlev:

я тоже уверен

интересно мне знать, когда цена вверх уйдет что вы говорить потом будете.

 
ALEKSANDR GADZERA:

интересно мне знать, когда цена вверх уйдет что вы говорить потом будете.

Так а что говорить то. Я в БУ. Мне фиолетово))

 
ALEKSANDR GADZERA:

 Все равно вверх пойдем.

Я конечно дико извиняюсь. А когда все таки вверх пойдет пара.

Хотелось бы по лучшей цене закрыться.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я конечно дико извиняюсь. А когда все таки вверх пойдет пара.

Хотелось бы по лучшей цене закрыться.

Имейте терпение, конечно должна была уже уйти, немного подождем) 

Вы никак прикупились? по какой цене?

 
ALEKSANDR GADZERA:

имейте терпение, конечно должна была уже уйти, немного подождем) 

Вы никак прикупились? по какой цене?

Пока нет, пока продажи.

Сигналов на покупку нет еще.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я конечно дико извиняюсь. А когда все таки вверх пойдет пара.

Хотелось бы по лучшей цене закрыться.

Есть небольшая проблема, которая в процессе решения. Иногда бывает так что цена уходит ниже немного той точки которую я указываю, это связано например с тем что Н4 еще бар не закрылся он тормозит разворот в данном случае. Немножко нужно подождать, ну это мое мнение в любом случае.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Есть небольшая проблема, которая в процессе решения. Иногда бывает так что цена уходит ниже немного той точки которую я указываю, это связано например с тем что Н4 еще бар не закрылся он тормозит разворот в данном случае. Немножко нужно подождать, ну это мое мнение в любом случае.

Очень интересно, а если этот бар на Н4 все вниз и вниз идет. Он

ведь может 50-100 п. сделать. Как тогда быть.?

 

Ладно, в общем мой прогноз по канадцу. Идем с переменным успехом до 

1,4000, потом пробиваем этот уровень. Закрепляемся с низу и потом пойдем закрывать ГЭП.

 
Aleksandr Yakovlev:

Очень интересно, а если этот бар на Н4 все вниз и вниз идет. Он

ведь может 50-100 п. сделать. Как тогда быть.?

открываться по закрытию бара. но уже вверх и Н4. Ладно позже посмотрим на это дерби.

 

USDJPY  ну вроде все по плану , по закрытии бара думаю можно продавать


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