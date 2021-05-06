FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 432
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Это уж точно. ваши сигналы, Мастер, можно воспринимать только под смертельными дозами корвалола. :)
А что с моими сигналами не так ?))))
Да все нормально, в принципе. Только риски реально неопределены. Вы либо указывайте стоп-лосс для отмены сценария, либо железные аргументы в пользу движения именно в выбранную вами сторону. Вчера бабуля у меня по соседству по вашим прогнозам продала 10 лотов канадской гривни. А в аптеку бежать неблизко. :)
Да все нормально, в принципе. Только риски реально неопределены. Вы либо указывайте стоп-лосс для отмены сценария, либо железные аргументы в пользу движения именно в выбранную вами сторону. Вчера бабуля у меня по соседству по вашим прогнозам продала 10 лотов канадской гривни. А в аптеку бежать неблизко. :)
До канадской границы?;)))
До канадской границы?;)))
С некоторыми прогнозами Мастера можно уйти намного дальше. Суть в том, чтобы он делал пометки типа "возможно", "не уверен", либо еще как-то обозначал свои решения если они не 100%ные. А у него все настолько уверенно, что у меня скоро поселок отойдет дальше канадской границы из-за непомерных доз корвалола.
С некоторыми прогнозами Мастера можно уйти намного дальше. Суть в том, чтобы он делал пометки типа "возможно", "не уверен", либо еще как-то обозначал свои решения если они не 100%ные. А у него все настолько уверено, что у меня скоро поселок отойдет дальше канадской границы из-за непомерных доз корвалола.
Попробуйте перевернуть сигнал, то есть входить в обратном направлении;)
Попробуйте перевернуть сигнал, то есть входить в обратном направлении;)
Тоже не вариант. Я часто согласен с Мастером.
Да все нормально, в принципе. Только риски реально неопределены. Вы либо указывайте стоп-лосс для отмены сценария, либо железные аргументы в пользу движения именно в выбранную вами сторону. Вчера бабуля у меня по соседству по вашим прогнозам продала 10 лотов канадской гривни. А в аптеку бежать неблизко. :)
ок)))
Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...
набор пассажиров
все глазоньки оставишь на мониторе...
все глазоньки оставишь на мониторе...
если на графики смотреть, то конечно