FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 432

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Vitaliy Maznev:

Это уж точно. ваши сигналы, Мастер, можно воспринимать только под смертельными дозами корвалола. :)

А что с моими сигналами не так ?)))) просадка по точкам почти нулевая , вам не угодишь )))
 
ALEKSANDR GADZERA:
А что с моими сигналами не так ?))))

Да все нормально, в принципе. Только риски реально неопределены. Вы либо указывайте стоп-лосс для отмены сценария, либо железные аргументы в пользу движения именно в выбранную вами сторону. Вчера бабуля у меня по соседству по вашим прогнозам продала 10 лотов канадской гривни. А в аптеку бежать неблизко. :)

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

Да все нормально, в принципе. Только риски реально неопределены. Вы либо указывайте стоп-лосс для отмены сценария, либо железные аргументы в пользу движения именно в выбранную вами сторону. Вчера бабуля у меня по соседству по вашим прогнозам продала 10 лотов канадской гривни. А в аптеку бежать неблизко. :)

До канадской границы?

;)))
 
Олег avtomat:

До канадской границы?

;)))

С некоторыми прогнозами Мастера можно уйти намного дальше. Суть в том, чтобы он делал пометки типа "возможно", "не уверен", либо еще как-то обозначал свои решения если они не 100%ные. А у него все настолько уверенно, что у меня скоро поселок отойдет дальше канадской границы из-за непомерных доз корвалола.

 
Vitaliy Maznev:

С некоторыми прогнозами Мастера можно уйти намного дальше. Суть в том, чтобы он делал пометки типа "возможно", "не уверен", либо еще как-то обозначал свои решения если они не 100%ные. А у него все настолько уверено, что у меня скоро поселок отойдет дальше канадской границы из-за непомерных доз корвалола.

Попробуйте перевернуть сигнал, то есть входить в обратном направлении;)

 
VVT:

Попробуйте перевернуть сигнал, то есть входить в обратном направлении;)

Тоже не вариант. Я часто согласен с Мастером.

 
Vitaliy Maznev:

Да все нормально, в принципе. Только риски реально неопределены. Вы либо указывайте стоп-лосс для отмены сценария, либо железные аргументы в пользу движения именно в выбранную вами сторону. Вчера бабуля у меня по соседству по вашим прогнозам продала 10 лотов канадской гривни. А в аптеку бежать неблизко. :)

ок)))

 
Lesorub:

Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...

набор пассажиров
 
Renat Akhtyamov:
набор пассажиров

все глазоньки оставишь на мониторе...


 
Lesorub:

все глазоньки оставишь на мониторе...

если на графики смотреть, то конечно

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