FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 31
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Как-то рынок начался стрёмно, даже не понятно что торговать, гепов половина осталась не перекрытая
Обычно понедельник хорош для флетовиков и производных: усреднителей, мартинов и пр.
Что-то Я флета пока не вижу)
Привет. Вы просто так спросили, или воспользовались советом?
Конечно. Жаль вариант EUR/GPB не послушала (уже стояли ордера) надо было немного вниз поставить ставить).
Вкладываюсь в ауди. Думаю последняя неделя вниз.
Сигнал старый, покупка свежак...
Что-то Я флета пока не вижу)
У меня разгон на мартине лучше всего в понедельник получался, так как цена постоянно возвращалась в начало дня))
Сигнал старый, покупка свежак...
Сделал так-же)