FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 31

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Vitaly Muzichenko:
Как-то рынок начался стрёмно, даже не понятно что торговать, гепов половина осталась не перекрытая
Обычно понедельник хорош для флетовиков и производных: усреднителей, мартинов и пр.
 
Ivan Butko:
Обычно понедельник хорош для флетовиков и производных: усреднителей, мартинов и пр.

Что-то Я флета пока не вижу)

 
Фунт уперся в уровень. Сейчас вниз пойдем.
 
Начало года,стандартный разгон.После первого нонфарма во вторник цена идет на дневной максимум,в третью неделю идет на недельный максимум. А вот на максимум  месяца возьмет только в феврале.
 
Согласен Фунт вниз сходит на 1.30 и затем вверх на 1.3215
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Вы просто так спросили, или воспользовались советом?

Конечно. Жаль вариант EUR/GPB не послушала (уже стояли ордера) надо было немного вниз поставить ставить).

Вкладываюсь в ауди. Думаю последняя неделя вниз.

 

Сигнал старый, покупка свежак...


 
От новозеландца жду галочку вверх на 0.6680 и затем вниз на 0.62
 
Vitaly Muzichenko:

Что-то Я флета пока не вижу)

У меня разгон на мартине лучше всего в понедельник получался, так как цена постоянно возвращалась в начало дня))

 
Lesorub:

Сигнал старый, покупка свежак...

Сделал так-же)

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