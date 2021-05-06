FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 311

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Alexsandr San:

В торговле всегда - победит тот, кто спокоен и следит за ситуацией 

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сижу в верх, нервы на приделе 

но жду! сигнала вниз пока ещё нет. -----  Если сигнал объявит своё присутствие, переключаюсь на него 

на 2 часовом графике не закрепилась пипка - через 5мин. она может быть очень высоко 


да! ещё хочу показать - как из этой жупа вылезти

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следите за каналом  

 
Alexsandr San:

да! ещё хочу показать - как из этой жупа вылезти

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следите за каналом  

Кто бы говорил. Этот канал я тебе показывал на скрине.

Фиолетовые линии.
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Aleksandr Yakovlev:

Кто бы говорил. Этот канал я тебе показывал на скрине.

Санёк не спорю. просто хочу в реальном времени показать как вылазить из трудных ситуации 

 
Alexsandr San:

Санёк не спорю. просто хочу в реальном времени показать как вылазить из трудных ситуации 

Ладно, извини, мешать не буду.

Фиолетовые вверху.

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если из зоны входили в рынок - цена вернётся 

не сегодня, так в завтра , не в завтра так, после завтра . (это шутка- но в каждой шутке есть доля правды)

XAUUSDM30у

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если кто внимательный, заметили разницу 

 
Alexsandr San:

Извините Максим Вы о чём? 

Внутри дня торгуется по распорядку. Как тройка семёрка туз. 10, 13,17 часов и на закрытие факапов 22. И сверить смещение гмт, добавить запас хода минут 30 по вкусу.
Волосы станут мягкими и шелковистыми😝
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Alexsandr San:

если из зоны входили в рынок - цена вернётся 

не сегодня, так в завтра , не в завтра так, после завтра . (это шутка- но в каждой шутке есть доля правды)

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если кто внимательный, заметили разницу 

а разница в том - что я все равно в плюсе 

XAUUSDH2с

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я всегда в плюсе, скромно пока- желаю Всем удачи!!! 
 
Alexsandr San:
я всегда в плюсе, скромно пока- желаю Всем удачи!!! 

Ответил так, как буд то послал всех.

Надеюсь всегда в плюсе будешь.

 
Maxim Kuznetsov:
Внутри дня торгуется по распорядку. Как тройка семёрка туз. 10, 13,17 часов и на закрытие факапов 22. И сверить смещение гмт, добавить запас хода минут 30 по вкусу.
Волосы станут мягкими и шелковистыми😝

Тааааак, что курим. Я тоже так хочу)))))))))))))

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