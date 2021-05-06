FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 311
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В торговле всегда - победит тот, кто спокоен и следит за ситуацией
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сижу в верх, нервы на приделе
но жду! сигнала вниз пока ещё нет. ----- Если сигнал объявит своё присутствие, переключаюсь на него
на 2 часовом графике не закрепилась пипка - через 5мин. она может быть очень высоко
да! ещё хочу показать - как из этой жупа вылезти
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следите за каналом
да! ещё хочу показать - как из этой жупа вылезти
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следите за каналом
Кто бы говорил. Этот канал я тебе показывал на скрине.Фиолетовые линии.
Кто бы говорил. Этот канал я тебе показывал на скрине.
Санёк не спорю. просто хочу в реальном времени показать как вылазить из трудных ситуации
Санёк не спорю. просто хочу в реальном времени показать как вылазить из трудных ситуации
Ладно, извини, мешать не буду.
Фиолетовые вверху.
если из зоны входили в рынок - цена вернётся
не сегодня, так в завтра , не в завтра так, после завтра . (это шутка- но в каждой шутке есть доля правды)
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если кто внимательный, заметили разницу
Извините Максим Вы о чём?
если из зоны входили в рынок - цена вернётся
не сегодня, так в завтра , не в завтра так, после завтра . (это шутка- но в каждой шутке есть доля правды)
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если кто внимательный, заметили разницу
а разница в том - что я все равно в плюсе
я всегда в плюсе, скромно пока- желаю Всем удачи!!!
Ответил так, как буд то послал всех.
Надеюсь всегда в плюсе будешь.
Внутри дня торгуется по распорядку. Как тройка семёрка туз. 10, 13,17 часов и на закрытие факапов 22. И сверить смещение гмт, добавить запас хода минут 30 по вкусу.
Тааааак, что курим. Я тоже так хочу)))))))))))))