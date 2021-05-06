FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 431

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ALEKSANDR GADZERA:

понеслись

Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...


 
Lesorub:

Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...


эт точно, час на точку пройдем 14:30 и думаю начнется шалтай-балтай

Капец случайно закрыл)))) 

 
Lesorub:

Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...


У тебя открытые есть?

 
ALEKSANDR GADZERA:

У тебя открытые есть?

Еньку закрыл. Открыто в бай Евроена.

[Удален]  

куда же она хочет? - c утра вроде хотела вниз, обманула меня !

XAUUSDM20 1864.45

 
Lesorub:

Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...


Снялся короче я , оставил 1,5 лота, нафиг надо в пятницу лосей собирать 
 
ALEKSANDR GADZERA:
Снялся короче я , оставил 1,5 лота, нафиг надо в пятницу лосей собирать 

Ну, на корвалол заработал и неплохо.

 
Vitaliy Maznev:

Ну, на корвалол заработал и неплохо.

Не, на корвалол пусть другие зарабатывают ))
 
ALEKSANDR GADZERA:
Не, на корвалол пусть другие зарабатывают ))

Это уж точно. ваши сигналы, Мастер, можно воспринимать только под смертельными дозами корвалола. :)

 
SanAlex:

куда же она хочет? - c утра вроде хотела вниз, обманула меня !

Уже говорил но повторюсь, выборы, ковид, может стрельнуть как вниз так и вверх, я не лезу... неужели мало других инструментов для стабильного набора пунктов

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