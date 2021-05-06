FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 431
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понеслись
Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...
Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...
эт точно, час на точку пройдем 14:30 и думаю начнется шалтай-балтай
Капец случайно закрыл))))
Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...
У тебя открытые есть?
У тебя открытые есть?
Еньку закрыл. Открыто в бай Евроена.
куда же она хочет? - c утра вроде хотела вниз, обманула меня !
Кроме дергатни туда - сюда, нет торговли пока...
Снялся короче я , оставил 1,5 лота, нафиг надо в пятницу лосей собирать
Ну, на корвалол заработал и неплохо.
Ну, на корвалол заработал и неплохо.
Не, на корвалол пусть другие зарабатывают ))
Это уж точно. ваши сигналы, Мастер, можно воспринимать только под смертельными дозами корвалола. :)
куда же она хочет? - c утра вроде хотела вниз, обманула меня !
Уже говорил но повторюсь, выборы, ковид, может стрельнуть как вниз так и вверх, я не лезу... неужели мало других инструментов для стабильного набора пунктов