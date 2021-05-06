FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 275
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Канадец в принципе не плохо так спускается.
и вроде хочет сменить направление вниз USDCADH2
и вроде хочет сменить направление вниз USDCADH2
Стоп на 1,40680
USDCAD: Ладно, шутки в сторону, пробуем еще раз.
USDCAD: Ладно, шутки в сторону, пробуем еще раз.
Ага, удачи.
CADJPY: тоже неплохой разворот, идем вниз
Ага, удачи.
спасибо, с 3 лотами она не помешает))))
спасибо, с 3 лотами она не помешает))))
Пост 2726. Может так лучше будет?
Пост 2726. Может так лучше будет?
нет. ростём до пятницы, позже покажу до куда.
CADJPY: тоже неплохой разворот, идем вниз
) Мда . Пока у меня все только наоборот показывает.
) Мда . Пока у меня все только наоборот показывает.
это пока. индикаторы по другому и не показывали никогда.