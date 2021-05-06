FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 275

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Aleksandr Yakovlev:

Канадец в принципе не плохо так спускается.

и вроде хочет сменить направление вниз   USDCADH2

USDCADH2

 
Alexsandr San:

и вроде хочет сменить направление вниз   USDCADH2


Стоп на 1,40680

 

USDCAD: Ладно, шутки в сторону, пробуем еще раз.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD: Ладно, шутки в сторону, пробуем еще раз.


Ага, удачи.

 

CADJPY: тоже неплохой разворот, идем вниз


 
Aleksandr Yakovlev:

Ага, удачи.

спасибо, с 3 лотами она не помешает))))

 
ALEKSANDR GADZERA:

спасибо, с 3 лотами она не помешает))))

Пост 2726. Может так лучше будет?

 
Aleksandr Yakovlev:

Пост 2726. Может так лучше будет?

нет. ростём до пятницы, позже покажу до куда.

 
ALEKSANDR GADZERA:

CADJPY: тоже неплохой разворот, идем вниз


) Мда . Пока у меня все только наоборот показывает.

 
sterva:

) Мда . Пока у меня все только наоборот показывает.

это пока. индикаторы по другому и не показывали никогда.

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