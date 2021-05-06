FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 308

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. по ауди сигнал вниз. Первая цель в районе 0,6700. Вторая 0,6500. (цыфры приблизительны)


Поддерживаю, но что то не охотно он туда стремиться. Тож жду такого сценария. 
 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. по ауди сигнал вниз. Первая цель в районе 0,6700. Вторая 0,6500. (цыфры приблизительны)


Привет тоже жду снижения по ауди только я EUR/AUD взял в лонг...

 
Ponte1eev:
Поддерживаю, но что то не охотно он туда стремиться. Тож жду такого сценария. 

Ауди сама по себе пара очень медленная. Среднее хождение цены 60-80 п.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ауди сама по себе пара очень медленная. Среднее хождение цены 60-80 п.

золтишко открыто или закрыл уже?

просто тейк у мну никак не выбьет ;)

 
Renat Akhtyamov:

золтишко открыто или закрыл уже?

просто тейк у мну никак не выбьет ;)

 Все еще актуально. Покажи свои тейки.
 
Aleksandr Yakovlev:
 Все еще актуально. Покажи свои тейки.

вот

 
Renat Akhtyamov:

вот

А если на 1745-1750 сформируют ложный пробой и упрет вниз в сторону тейков Александра? :)

 
Renat Akhtyamov:

вот

Ну что ж, время покажет.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ну что ж, время покажет.

всё очень быстро меняется и как раз, бывает так что улыбаются потом другие, 

я думаю далеко он вверх не попрёт 

XAUUSDH2ч 

-------------------

кажись отработал верх - ещё бы пипки красной дождаться и можно присоединится в твою сторону

XAUUSDH2 

 
Alexsandr San:

всё очень быстро меняется и как раз, бывает так что улыбаются потом другие, 

я думаю далеко он вверх не попрёт 

 

-------------------

кажись отработал верх - ещё бы пипки красной дождаться и можно присоединится в твою сторону

 

А я еще 2 позиции открыл и в БУ их уже поставил.


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