FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 308
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Всем привет. по ауди сигнал вниз. Первая цель в районе 0,6700. Вторая 0,6500. (цыфры приблизительны)
Всем привет. по ауди сигнал вниз. Первая цель в районе 0,6700. Вторая 0,6500. (цыфры приблизительны)
Привет тоже жду снижения по ауди только я EUR/AUD взял в лонг...
Поддерживаю, но что то не охотно он туда стремиться. Тож жду такого сценария.
Ауди сама по себе пара очень медленная. Среднее хождение цены 60-80 п.
Ауди сама по себе пара очень медленная. Среднее хождение цены 60-80 п.
золтишко открыто или закрыл уже?
просто тейк у мну никак не выбьет ;)
золтишко открыто или закрыл уже?
просто тейк у мну никак не выбьет ;)
Все еще актуально. Покажи свои тейки.
вот
вот
А если на 1745-1750 сформируют ложный пробой и упрет вниз в сторону тейков Александра? :)
вот
Ну что ж, время покажет.
Ну что ж, время покажет.
всё очень быстро меняется и как раз, бывает так что улыбаются потом другие,
я думаю далеко он вверх не попрёт
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кажись отработал верх - ещё бы пипки красной дождаться и можно присоединится в твою сторону
всё очень быстро меняется и как раз, бывает так что улыбаются потом другие,
я думаю далеко он вверх не попрёт
-------------------
кажись отработал верх - ещё бы пипки красной дождаться и можно присоединится в твою сторону
А я еще 2 позиции открыл и в БУ их уже поставил.