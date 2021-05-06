FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 302
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а зеленый уровень - там что?
откуда такая уверенность, что именно там должно отскочить?
Это карма фунта ))))
Всем привет. Закрепление произошло. Пора и вниз сходить.
Всем привет. Закрепление произошло. Пора и вниз сходить.
А чего так высоко стрелка? Может сразу опустить ниже доллара? :)
А чего так высоко стрелка? Может сразу опустить ниже доллара? :)
Почему должно быть выше? Это всего-то 50% предыдущего роста с 1.0880
Почему должно быть выше? Это всего-то 50% предыдущего роста с 1.0880
Да я лично не против. Хоть ниже. Только пока остается не меньше вариантов и того, что примерно отсюда оно может продолжить движение например на 1.15.
Всем привет. Закрепление произошло. Пора и вниз сходить.
причем на 5 шурупов!
причем на 5 шурупов!
И на этой импульсной свече был объем, который так и не перебили.
И на этой импульсной свече был объем, который так и не перебили.
как то раз насчитали 9 шурупов, в этой же ветке дело было ;)
как то раз насчитали 9 шурупов ;)
И что потом?
И что потом?
пробили вверх
;)