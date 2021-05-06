FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 302

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

а зеленый уровень - там что?

откуда такая уверенность, что именно там должно отскочить?

Это карма фунта ))))

 

Всем привет. Закрепление произошло. Пора и вниз сходить.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Закрепление произошло. Пора и вниз сходить.


А чего так высоко стрелка? Может сразу опустить ниже доллара? :)

 
Vitaliy Maznev:

А чего так высоко стрелка? Может сразу опустить ниже доллара? :)

Почему должно быть выше? Это всего-то 50% предыдущего роста с 1.0880

 
Alexey Nikiforov:

Почему должно быть выше? Это всего-то 50% предыдущего роста с 1.0880

Да я лично не против. Хоть ниже. Только пока остается не меньше вариантов и того, что примерно отсюда оно может продолжить движение например на 1.15. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Закрепление произошло. Пора и вниз сходить.

причем на 5 шурупов!


 
Renat Akhtyamov:

причем на 5 шурупов!


И на этой импульсной свече был объем, который так и не перебили.


 
Aleksandr Yakovlev:

И на этой импульсной свече был объем, который так и не перебили.

как то раз насчитали 9 шурупов, в этой же ветке дело было ;) 

 
Renat Akhtyamov:

как то раз насчитали 9 шурупов ;) 

И что потом?

 
Aleksandr Yakovlev:

И что потом?

пробили вверх

;)

1...295296297298299300301302303304305306307308309...656
Новый комментарий