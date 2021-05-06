FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 636

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SanAlex:

у меня тоже рублёвый да ещё и демо счёт.

Он у меня не рублёвый :)

А демо счёт был только один раз, в самом истоке знакомства с форексом...

Однако тогда на заводе пахал.... А щас на пенсии - времени стало значительно больше - решил опять опробировать свои силы в этом деле.

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Dikons:

Он у меня не рублёвый :)

А демо счёт был только один раз, в самом истоке знакомства с форексом...

Однако тогда на заводе пахал.... А щас на пенсии - времени стало значительно больше - решил опять опробировать свои силы в этом деле.

главное что пенсия есть - правда жалко что она теперь, будет переходить в другие руки.

 
SanAlex: а вот из одного реального счёта - только где то, пол года на нём не торговал

Знакомо :) Такие картинки у меня и были, когда только начинал... Про японосвечи ещё даже не слыхивал - цены в линейном отображении смотрел.

Приходишь с завода, вышел в сеть, а депа уже нету. И так по кругу, хоть и с переменным успехом...
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Dikons:
   

Хвастайтесь, у кого заметно красивше


пока так


 
Aleksei Stepanenko: пока так

Фига се... А это как так график баланса "задним ходом" ?

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Да, я постоянно так торгую, стратегия такая 
 
Aleksei Stepanenko:
Да, я постоянно так торгую, стратегия такая 
Дык график же сдвигается вправо с каждой закрытой позой - как же он назад то может показать ?
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Ну так я переворачиваюсь, пошла цена не туда, я раз и перекрутился. Вот такой баланс получается...
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я пошутил
 
Aleksei Stepanenko:
Ну так я переворачиваюсь, пошла цена не туда, я раз и перекрутился. Вот такой баланс получается...
Пошутил - это хорошо. Дык и график как то сам нарисовал что ли ?
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