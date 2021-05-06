FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 636
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у меня тоже рублёвый да ещё и демо счёт.
Он у меня не рублёвый :)
А демо счёт был только один раз, в самом истоке знакомства с форексом...
Однако тогда на заводе пахал.... А щас на пенсии - времени стало значительно больше - решил опять опробировать свои силы в этом деле.
Он у меня не рублёвый :)
А демо счёт был только один раз, в самом истоке знакомства с форексом...
Однако тогда на заводе пахал.... А щас на пенсии - времени стало значительно больше - решил опять опробировать свои силы в этом деле.
главное что пенсия есть - правда жалко что она теперь, будет переходить в другие руки.
Знакомо :) Такие картинки у меня и были, когда только начинал... Про японосвечи ещё даже не слыхивал - цены в линейном отображении смотрел.Приходишь с завода, вышел в сеть, а депа уже нету. И так по кругу, хоть и с переменным успехом...
Хвастайтесь, у кого заметно красивше
пока так
Фига се... А это как так график баланса "задним ходом" ?
Да, я постоянно так торгую, стратегия такая
Ну так я переворачиваюсь, пошла цена не туда, я раз и перекрутился. Вот такой баланс получается...