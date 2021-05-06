FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 246

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сегодня точно отработал Индикатор https://www.mql5.com/ja/code/13910, который рисует уровни "R2"  "S2" Прямо от этих точек, цена разворачивалась 

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блин не тот Индикатор -

сейчас найду тот

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Вот! https://www.mql5.com/ru/code/1114 

 
Всем привет мне кажется настала пора покупать EUR/AUD 
 
Vasiliy Vilkov:
Всем привет мне кажется настала пора покупать EUR/AUD 

Я чуток прикупил


 
MakarFX:

Я чуток прикупил


А я чуть выше взял


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Vasiliy Vilkov:
Всем привет мне кажется настала пора покупать EUR/AUD 

Рановато пока - надо подождать, чуток  EURAUDH2 

EURAUDH2если цена будет выше "P" тогда можно искать вход в BUY 

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Aleksandr Yakovlev:

Блин, как я про кружочек то забыл.)))

кружочек красный от рисовался - как зелёненький появится, вот тогда попрёт к 1.45

EURUSDH2 

 
Vasiliy Vilkov:
Всем привет мне кажется настала пора покупать EUR/AUD 

Пасть смертью храбрых очень почетно!


 
Lesorub:

Пасть смертью храбрых очень почетно!


Другая ТС. И 1.68 всего. Есть вероятность.

У вас картинка ойлы есть.? Вверх зашла на днях.)

 
sterva:

Другая ТС. И 1.68 всего. Есть вероятность.

У вас картинка ойлы есть.? Вверх зашла на днях.)

Примерно 55...

Все видят, что снижение есть искуственное дело:


 

Я вот смотрю на Евроену перед новостями:

И полагаю, что вечером будет хороший ход.


И Евра, не против, как бы:


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