FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 246
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сегодня точно отработал Индикатор https://www.mql5.com/ja/code/13910, который рисует уровни "R2" "S2" Прямо от этих точек, цена разворачивалась
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блин не тот Индикатор -
сейчас найду тот
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Вот! https://www.mql5.com/ru/code/1114
Всем привет мне кажется настала пора покупать EUR/AUD
Я чуток прикупил
Я чуток прикупил
А я чуть выше взял
Всем привет мне кажется настала пора покупать EUR/AUD
Рановато пока - надо подождать, чуток EURAUDH2
если цена будет выше "P" тогда можно искать вход в BUY
Блин, как я про кружочек то забыл.)))
кружочек красный от рисовался - как зелёненький появится, вот тогда попрёт к 1.45
Всем привет мне кажется настала пора покупать EUR/AUD
Пасть смертью храбрых очень почетно!
Пасть смертью храбрых очень почетно!
Другая ТС. И 1.68 всего. Есть вероятность.
У вас картинка ойлы есть.? Вверх зашла на днях.)
Другая ТС. И 1.68 всего. Есть вероятность.
У вас картинка ойлы есть.? Вверх зашла на днях.)
Примерно 55...
Все видят, что снижение есть искуственное дело:
Я вот смотрю на Евроену перед новостями:
И полагаю, что вечером будет хороший ход.
И Евра, не против, как бы: