FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 539
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Закрою в пипах 1.3289
Третий секрет: когда надоест тратить время на игру с $1, появится отвращение к рынкам, ко всем их видам.
Дело в том что каждая куколка всегда хочет стать бабочкой, а вот обратно не всегда. Выбирай сам: 1||2 - трансформируйся.
Сделки на селл закрыл с небольшим плюсом не стал дожидаться
из - за близости к максу той недели.
Дело в том что каждая куколка всегда хочет стать бабочкой, а вот обратно не всегда. Выбирай сам: 1||2 - трансформируйся.
парень просто подустал, отдохнет, станет вменяемый, с каждым бывало
парень просто подустал, отдохнет, станет вменяемый, с каждым бывало
))) Позитива мало, а жаль... ./
Фунт:
Недельки:
Фунт:
Недельки:
Привет дружище!!!
Что то непонятно по фунтику... ?
Я вот придерживаюсь своего поста # 4851
Привет дружище!!!
Дружище, привет!
У нас палки, у Вас продвинутая система...