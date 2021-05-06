FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 539

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По последним закрытым сделкам отчёты.
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Закрою в пипах 1.3289 

 
Третий секрет: когда надоест тратить время на игру с $1, появится отвращение к рынкам, ко всем их видам. 
1. Либо идёшь в индустрию после этого, зарабатывать на таких же, как ты. 
2. Либо нет.  
Если ты выбираешь 2, значит ты ещё не на моральном дне. 
Полюбить жизнь заново будет очень сложно. Правда, с каждым днем все легче, наверно. Лично я не смог долго. Но попробую ещё раз. Если вернусь, то с $1 долларом. Да, мне он будет стоить дороже, в плане здоровья, но пусть лучше так, чем оставаться ещё и без денег. 
Здоровья вам, а мне терпения и сил не вернуться больше. Пусть трансформация будет, но во благо, пусть буду зависим от спорта! Аминь. 


 
128cents:
Третий секрет: когда надоест тратить время на игру с $1, появится отвращение к рынкам, ко всем их видам. 
1. Либо идёшь в индустрию после этого, зарабатывать на таких же, как ты. 
2. Либо нет.  
Если ты выбираешь 2, значит ты ещё не на моральном дне. 
Полюбить жизнь заново будет очень сложно. Правда, с каждым днем все легче, наверно. Лично я не смог долго. Но попробую ещё раз. Если вернусь, то с $1 долларом. Да, мне он будет стоить дороже, в плане здоровья, но пусть лучше так, чем оставаться ещё и без денег. 
Здоровья вам, а мне терпения и сил не вернуться больше. Пусть трансформация будет, но во благо, пусть буду зависим от спорта! Аминь. 



Дело в том что каждая куколка всегда хочет стать бабочкой, а вот обратно не всегда. Выбирай сам: 1||2 - трансформируйся. 

 

Сделки на селл закрыл с небольшим плюсом не стал дожидаться

из - за близости к максу той недели.

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Rustam Galkeev:


Дело в том что каждая куколка всегда хочет стать бабочкой, а вот обратно не всегда. Выбирай сам: 1||2 - трансформируйся. 

парень просто подустал, отдохнет, станет вменяемый, с каждым бывало

 
Sergey Lazarenko:

парень просто подустал, отдохнет, станет вменяемый, с каждым бывало

))) Позитива мало, а жаль... ./

 

Фунт:

Недельки:


 
Lesorub:

Фунт:

Недельки:


Привет дружище!!! 

Что то непонятно по фунтику... ?

Я вот придерживаюсь своего поста # 4851

 
Rustam Galkeev:

Привет дружище!!! 


Дружище, привет!

У нас палки, у Вас продвинутая система...

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