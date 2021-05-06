FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 130
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это плохо или хорошо? ну да реал...
Это хорошо.
Думаю вы попали в такой период, когда ваша стратегия просто работает.
Это хорошо.
Думаю вы попали в такой период, когда ваша стратегия просто работает.
Период здесь не причем. предлагаю сосредоточится на ТРТ, а работает это или нет, или попал в "просто в период" сами уже решите.
Период здесь не причем. предлагаю сосредоточится на ТРТ, а работает это или нет, или попал в "просто в период" сами уже решите.
Вы тестируете на данный момент?
GBPHPY вот так будет выглядеть (Траймфрейм День) через несколько дней график, однозначная долгая покупка!
Вы тестируете на данный момент?
можно делать на долго вперед, не вижу смысла в этом, делаю ближайшие развороты (максимумы и минимумы) чтобы вам было нагляднее и более удобно проверять и работать с ними. Просто так совпало что сейчас сформировались эти точки.
Это ветка не про метод способ/анализа, а про то как человек пытается ванговать и экпериментировать на своем счету. И местами пиарить свой сигнал. В общем ничего полезного, можно сносить.
Это ветка не про метод способ/анализа, а про то как человек пытается ванговать и экпериментировать на своем счету. И местами пиарить свой сигнал. В общем ничего полезного, можно сносить.
Это ветка о результатах моего анализа. всем же всегда как и вам нужно подтверждение, это то что вы никогда не сможете понять, просто такого вы еще никогда не видели. Вы конечно можете говорить что вам больше нравиться, как обычно, это делают обычно те, у которых так и не получилось ничего на рынке, все сигналы которые я предлагаю, я делаю это бесплатно абсолютно. Я ничего не писарю не вижу в этом смысла. у Вас конечно же другое мнение на это, но меня это не волнует, прошу без негатива я никому ничего не навязываю, это только мое мнение. спасибо за понимание.
Это ветка о результатах моего анализа. всем же всегда как и вам нужно подтверждение, это то что вы никогда не сможете понять, просто такого вы еще никогда не видели. Вы конечно можете говорить что вам больше нравиться, как обычно, это делают обычно те, у которых так и не получилось ничего на рынке, все сигналы которые я предлагаю, я делаю это бесплатно абсолютно. Я ничего не писарю не вижу в этом смысла. у Вас конечно же другое мнение на это, но меня это не волнует, спасибо за понимание.
Было бы более точно "спасибо за не понимание")
Это ветка не про метод способ/анализа, а про то как человек пытается ванговать и экпериментировать на своем счету. И местами пиарить свой сигнал. В общем ничего полезного, можно сносить.
Вам дают возможность заработать, а вы пишете ничего полезного. Тогда объясните в чём смысл вашего нахождения на форексе? Лясы точить или заработать?
все сигналы которые я предлагаю, я делаю это бесплатно абсолютно. Я ничего не писарю не вижу в этом смысла.
Вижу один твой сигнал и у него цена 43 usd.