FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 23
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Чистая прибыль.
Молодца!!!
Не верить КУКЛу...
Верить себе!
Давно смотрю. ГЭП не закрыт и все такое, но ведь не хочет.)))
Здесь ГЭПов, как собак...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Renat Akhtyamov, 2020.01.18 14:20
прошу прощения...
Надеюсь, не лоханулся???
Арбайтен!
Надеюсь, не лоханулся???
оу, лунЯ как шибануло ;)
низа отработали
смотрим дальше
Хочу стать Мессингом!!!
Григорьевичем...
оу, лунЯ как шибануло ;)
низа отработали
смотрим дальше
Кули смотреть, работАть нуно...
Кули смотреть, работать нуно...
никто и не спорит
тока у мну роботтак что я безработный ;)
Наверное,сперва пофлетит целый день, затем вниз на сотню пунктов... верно? (я не вольф, но и не мессинг)
Он Все знал наперед (наверное...)
А мы знаем цель. Что еще нужно для кайфа???
Можно пробовать покупать EURGBP
Просматривал через NZD, сигнал чуток запоздавший, но актуальный