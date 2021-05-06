FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 23

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Ivan Butko:
Чистая прибыль. 

Молодца!!!

Не верить КУКЛу...

Верить себе!

 
sterva:

Давно смотрю. ГЭП не закрыт и все такое, но ведь не хочет.)))

Здесь ГЭПов, как собак...


 

Арбайтен!


 
Lesorub:

Надеюсь, не лоханулся???

оу, лунЯ как шибануло ;)

низа отработали

смотрим дальше

 
Lesorub:

Хочу стать Мессингом!!!

Григорьевичем...


Наверное, сперва пофлетит целый день, затем вниз на сотню пунктов... верно? (я не вольф, но и не мессинг)
 
Renat Akhtyamov:

оу, лунЯ как шибануло ;)

низа отработали

смотрим дальше

Кули смотреть, работАть нуно...  

                     

 
Lesorub:

Кули смотреть, работать нуно...                        

никто и не спорит

тока у мну робот

так что я безработный ;)
 
Ivan Butko:
Наверное,сперва пофлетит целый день, затем вниз на сотню пунктов... верно? (я не вольф, но и не мессинг)

Он Все знал наперед (наверное...)

А мы знаем цель. Что еще нужно для кайфа???

                                

 

Можно пробовать покупать EURGBP

Просматривал через NZD, сигнал чуток запоздавший, но актуальный


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