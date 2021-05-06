FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 436
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Интересно - правда пойдёт вниз, или сделает крутой разворот?
Сейчас неблагодарное дело делать прогнозы на пары с баксом (да и остальных пар, уж очень большое влияние бакса на остальные валюты). Послезавтра начнется большая пляска. И не важно какие будут результаты их выборов. Скачек в любом случае обеспечен. И дальше полная непонятка будет в течении минимум недели, а то и побольше. Похоже что встряска так называемого вашингтонского болота будет по любому. Уж очень агрессивные компании идут с обоих сторон.
Интересно - правда пойдёт вниз, или сделает крутой разворот?
Чему быть, того не миновать...
EURUSD: скорее всего до этой точки будем падать. в 16:00 по закрытию бара будет сформирован минимум на Н1. ближе к точке будет понятно.
EURNZD ночью была точка на продажу, немного еще добавился, возможно сегодня пробьём все LOW.
GBPJPY: ЗАвтра по закрытию бара будет сформирован минимум движения на Д1 можно будет покупать в 22:55 спокойно, ближе в этому времени найдем точку входу более точно.
NZDUSD сформировался хороший сигнал для открытия ордера, в какую сторону определяем по пробитию треугольника! По моему мнению на покупку...
GBPUSD немного странная ситуация, показывает сильный сигнал пока на продажу на Дневном, должны сегодня сильно упасть, но USDCAD должно тоже падать, обычно они ходят в разные стороны.... не совсем понятно почему
GBPUSD немного странная ситуация, показывает сильный сигнал пока на продажу на Дневном, должны сегодня сильно упасть, но USDCAD должно тоже падать, обычно они ходят в разные стороны.... не совсем понятно почему
GBPUSD: вместо 0,2 случайно открыл 2 лота))) мда. посмотрим что из этого выйдет. надо кофе попить, проснуться)