FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 462
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Не спорю, знал бы где постелить ... - я пока ещё в поисках, правильного прогноза.
В такие сложные периоды лучше вообще не влазить в такие активы, а торговать чем-то нейтральным, кого мало это касается.
думаю не сегодня - в завтра с утра, будет более менее понятно - что она вообще хочет !?
Вот смотрите как реагирует то, кого Штаты касаются больше всех остальных, и торговать такими активами в такой период - может быть больно.
Вот смотрите как реагирует то, кого Штаты касаются больше всех остальных, и торговать такими активами в такой период - может быть больно.
я тут пытаюсь с одним индикатором подружится, и увидал у него закономерность - от сигнала он проходит 3500 points
- пока прошёл 3300 points ещё 200 points есть ходу верх
скорее всего отскок к 1893.43
- если бар закрепится выше красного прямоугольника - то пиши пропало, цель 2000
пятница - все выходят в кэш, и так неплохо затарились... да и впереди неопределенность выходных и понедельника...что там будет с похмелья может опять какой цветной переворот или опять война севера и юга...на худой конец...))
да по выходным народ теперь развлекается переворотами, у желтых жилетов научились... там они целый год уговаривали Макрона, так и не уговорили же... флэш моб "переворот" под флэш тегом - перевернем всё на хрен, а там будь, что будет... лишь бы не то, что было...)))) да, своего рода коррекция или даже могут обнуление забацать...
я тут пытаюсь с одним индикатором подружится, и увидал у него закономерность - от сигнала он проходит 3500 points
- пока прошёл 3300 points ещё 200 points есть ходу верх
да уж. может и золото затянет
а в глобальном виде вот так!!!!! пунктов 700 точно пойдем месяца за 2-4 можно на долгосрочную поставить 2-3 лота бутет нормальная прибыль.
GBPUSD начали падать. напоминаю отмена сценария только если свеча закрывается выше указанного экстремума, но это не так часто бывает.
да уж. может и золото затянет
а в глобальном виде вот так!!!!! пунктов 700 точно пойдем месяца за 2-4 можно на долгосрочную поставить 2-3 лота бутет нормальная прибыль.
Почему рассматриваете только вниз ?
----------------
сердце биение по годам подходит
Почему рассматриваете только вниз ?
Ну потому что:
1. это Фигура
2. точка в максимуме
Итого: только вниз.
Ну потому что:
1. это Фигура
2. точка в максимуме
Итого: только вниз.
Привет. Предлагай.