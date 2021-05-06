FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 462

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SanAlex:

Не спорю, знал бы где постелить ... - я пока ещё в поисках, правильного прогноза. 

В такие сложные периоды лучше вообще не влазить в такие активы, а торговать чем-то нейтральным, кого мало это касается.

 
SanAlex:

думаю не сегодня - в завтра с утра, будет более менее понятно - что она вообще хочет !?

Вот смотрите как реагирует то, кого Штаты касаются больше всех остальных, и торговать такими активами в такой период - может быть больно.

График USDCNH, D1, 2020.11.05 16:22 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 4, Real
График USDCNH, D1, 2020.11.05 16:22 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 4, Real
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Символ: USDCNH. Период графика: D1. Брокер: RoboForex Ltd. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2020.11.05 16:22 UTC.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вот смотрите как реагирует то, кого Штаты касаются больше всех остальных, и торговать такими активами в такой период - может быть больно.

я тут пытаюсь с одним индикатором подружится, и увидал у него закономерность - от сигнала он проходит 3500 points 

- пока прошёл 3300  points ещё 200 points  есть ходу верх 

Файлы:
XAUUSDM2__3300_points.png  38 kb
[Удален]  

скорее всего отскок к 1893.43

- если бар закрепится выше красного прямоугольника - то пиши пропало, цель 2000

Файлы:
XAUUSDH1_1916.97.png  37 kb
 

пятница - все выходят в кэш, и так неплохо затарились... да и впереди неопределенность выходных и понедельника...что там будет с похмелья может опять какой цветной переворот или опять война севера и юга...на худой конец...))

да по выходным народ теперь развлекается переворотами, у желтых жилетов научились... там они целый год уговаривали Макрона, так и не уговорили же... флэш моб "переворот" под флэш тегом - перевернем всё на хрен, а там будь, что будет... лишь бы не то, что было...)))) да, своего рода коррекция или даже могут обнуление забацать... 

 
SanAlex:

я тут пытаюсь с одним индикатором подружится, и увидал у него закономерность - от сигнала он проходит 3500 points 

- пока прошёл 3300  points ещё 200 points  есть ходу верх 

да уж. может и золото затянет

а в глобальном виде вот так!!!!! пунктов 700 точно пойдем месяца за 2-4 можно на долгосрочную поставить 2-3 лота бутет нормальная прибыль.


 

GBPUSD  начали падать. напоминаю отмена сценария только если свеча закрывается выше указанного экстремума, но это не так часто бывает.


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

да уж. может и золото затянет

а в глобальном виде вот так!!!!! пунктов 700 точно пойдем месяца за 2-4 можно на долгосрочную поставить 2-3 лота бутет нормальная прибыль.


Почему рассматриваете только вниз ? 

---------------- 

сердце биение по годам подходит 

Файлы:
EURUSDMonthly.png  53 kb
EURUSDMonthly_01.png  46 kb
 
SanAlex:

Почему рассматриваете только вниз ? 

Ну потому что:

1. это Фигура

2. точка в максимуме

Итого: только вниз.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну потому что:

1. это Фигура

2. точка в максимуме

Итого: только вниз.

Привет. Предлагай.

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