FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 253
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Предполагаю 1.1015 через неделю h4...
она сегодня - может коснутся
никто надеюсь не против? а кто против тот пусть закроет глаза и пролистает)) начало дня eur/aud по порядку открытия закрытия сделок. практически 100% дневного движения.
Без комментариев и объяснений. Хочешь узнать больше?пиши личное сообщение
ловите на одном из двух выходов)
Отжег фунт вчера.
Ветка называется Тенденции, прогнозы и следствия
А Вам надо, создать ветку - хвастовство. И туда выкладывать, профит- фотки . Убыточные ведь не будите выкладывать?!
если вы были внимательны- то на скрине есть и убыточные сделки. Конечно их не так много как может у вас,но иногда они у меня тоже случаются.
Я то точно не собираюсь объяснять почему там сделки или почему там закрыл. У моих постов немного другая цель. И конечно же я понимаю почему у вас вызвает негодование прибыльные сделки) Ничего,это пройдет после того как вы начнете зарабатывать а не баловаться с центовиками. Хорошей пятницы) и пока вы негодуете на мои посты я продолжаю делать хорошие деньги. вотсвежий вход с фиксацией профита.
Хорош пиариться
Зависть плохое чувство.Обычно оно от безденежья,так ведь? Если бы тебе убрать свое недовольство и зависть то ты вполне мог нормально трейдить. Я так думаю. Но каждому свое. Я не пиарюсь, цель инная- может кто из ребят захочет выйти из этого бардака что тут творится(псевдогуру,волшебные индикаторы и так далее) и начать действительно делать деньги. И кстати,всегда на любом форуме появляется вот такой baskakov который всеми силами противится воспринимать успех других. Так что твои комменты для меня просто сквозняк)) Хорошей пятницы!
если вы были внимательны- то на скрине есть и убыточные сделки. Конечно их не так много как может у вас,но иногда они у меня тоже случаются.
Я то точно не собираюсь объяснять почему там сделки или почему там закрыл. У моих постов немного другая цель. И конечно же я понимаю почему у вас вызвает негодование прибыльные сделки) Ничего,это пройдет после того как вы начнете зарабатывать а не баловаться с центовиками. Хорошей пятницы)
Слышу не первый раз про центовики, не как понять не могу - что разве есть такое? что за брокер такой ? я рублёвый счёт открыл - это и есть Вашем понимании центовик ?
Зависть плохое чувство.Обычно оно от безденежья,так ведь? Если бы тебе убрать свое недовольство и зависть то ты вполне мог нормально трейдить. Я так думаю. Но каждому свое. Я не пиарюсь, цель инная- может кто из ребят захочет выйти из этого бардака что тут творится(псевдогуру,волшебные индикаторы и так далее) и начать действительно делать деньги. И кстати,всегда на любом форуме появляется вот такой baskakov который всеми силами противится воспринимать успех других. Так что твои комменты для меня просто сквозняк)) Хорошей пятницы!
А в настоящем Про будущие ...
Слышу не первый раз про центовики, не как понять не могу - что разве есть такое? что за брокер такой ? я рублёвый счёт открыл - это и есть Вашем понимании центовик ?
значит в вашем случае не центовик а копейковик)) гугл вам все расскажет
Слышу не первый раз про центовики, не как понять не могу - что разве есть такое? что за брокер такой ? я рублёвый счёт открыл - это и есть Вашем понимании центовик ?
Счетаю пусть даже счёта не открыто! Важно, от куда пойдёт и куда придёт.
Зависть плохое чувство.Обычно оно от безденежья,так ведь? Если бы тебе убрать свое недовольство и зависть то ты вполне мог нормально трейдить. Я так думаю. Но каждому свое. Я не пиарюсь, цель инная- может кто из ребят захочет выйти из этого бардака что тут творится(псевдогуру,волшебные индикаторы и так далее) и начать действительно делать деньги. И кстати,всегда на любом форуме появляется вот такой baskakov который всеми силами противится воспринимать успех других. Так что твои комменты для меня просто сквозняк)) Хорошей пятницы!