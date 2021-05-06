FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 253

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Speculator:

Предполагаю 1.1015 через неделю h4...

она сегодня - может коснутся

EURUSDH2 

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Viktar DayTrader:

никто надеюсь не против? а кто против тот пусть закроет глаза и пролистает)) начало дня eur/aud по порядку открытия закрытия сделок. практически 100% дневного движения.

Без комментариев и объяснений. Хочешь узнать больше?пиши личное сообщение

 

Хорош пиариться
 

ловите на одном из двух выходов)

Отжег фунт вчера.


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Alexsandr San:

Ветка называется Тенденции, прогнозы и следствия 

А Вам надо, создать ветку - хвастовство. И туда  выкладывать, профит- фотки . Убыточные ведь не будите выкладывать?!  

если вы были внимательны- то на скрине есть и убыточные сделки. Конечно их не так много как может у вас,но иногда они у меня тоже случаются.

Я то точно не собираюсь объяснять почему там сделки или почему там закрыл. У моих постов немного другая цель. И конечно же я понимаю почему у вас вызвает негодование прибыльные сделки) Ничего,это пройдет после того как вы начнете зарабатывать а не баловаться с центовиками. Хорошей пятницы) и пока вы негодуете на мои посты я продолжаю делать хорошие деньги. вотсвежий вход с фиксацией профита.

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Vladimir Baskakov:
Хорош пиариться

Зависть плохое чувство.Обычно оно от безденежья,так ведь? Если бы тебе убрать свое недовольство и зависть то ты вполне мог нормально трейдить. Я так думаю.   Но каждому свое. Я не пиарюсь, цель инная- может кто из ребят захочет выйти из этого бардака что тут творится(псевдогуру,волшебные индикаторы и так далее) и начать действительно делать деньги.  И кстати,всегда на любом форуме появляется вот такой baskakov который всеми силами противится воспринимать успех других.  Так что твои комменты для меня просто сквозняк)) Хорошей пятницы!

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Viktar DayTrader:

если вы были внимательны- то на скрине есть и убыточные сделки. Конечно их не так много как может у вас,но иногда они у меня тоже случаются.

Я то точно не собираюсь объяснять почему там сделки или почему там закрыл. У моих постов немного другая цель. И конечно же я понимаю почему у вас вызвает негодование прибыльные сделки) Ничего,это пройдет после того как вы начнете зарабатывать а не баловаться с центовиками. Хорошей пятницы)

Слышу не первый раз про центовики, не как понять не могу - что разве есть такое? что за брокер такой ? я рублёвый счёт открыл - это и есть Вашем понимании центовик ?

Снимок 5
 
Viktar DayTrader:

Зависть плохое чувство.Обычно оно от безденежья,так ведь? Если бы тебе убрать свое недовольство и зависть то ты вполне мог нормально трейдить. Я так думаю.   Но каждому свое. Я не пиарюсь, цель инная- может кто из ребят захочет выйти из этого бардака что тут творится(псевдогуру,волшебные индикаторы и так далее) и начать действительно делать деньги.  И кстати,всегда на любом форуме появляется вот такой baskakov который всеми силами противится воспринимать успех других.  Так что твои комменты для меня просто сквозняк)) Хорошей пятницы!

А в настоящем Про будущие ...     

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Alexsandr San:

Слышу не первый раз про центовики, не как понять не могу - что разве есть такое? что за брокер такой ? я рублёвый счёт открыл - это и есть Вашем понимании центовик ?

значит в вашем случае не центовик а копейковик)) гугл вам все расскажет

 
Alexsandr San:

Слышу не первый раз про центовики, не как понять не могу - что разве есть такое? что за брокер такой ? я рублёвый счёт открыл - это и есть Вашем понимании центовик ?

Счетаю пусть даже счёта не открыто! Важно, от куда пойдёт и куда придёт.    

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Viktar DayTrader:

Зависть плохое чувство.Обычно оно от безденежья,так ведь? Если бы тебе убрать свое недовольство и зависть то ты вполне мог нормально трейдить. Я так думаю.   Но каждому свое. Я не пиарюсь, цель инная- может кто из ребят захочет выйти из этого бардака что тут творится(псевдогуру,волшебные индикаторы и так далее) и начать действительно делать деньги.  И кстати,всегда на любом форуме появляется вот такой baskakov который всеми силами противится воспринимать успех других.  Так что твои комменты для меня просто сквозняк)) Хорошей пятницы!

Вы просто набираете адептов, какой-то проп
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