FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 493
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Кто сказал что от балды?)
какие прогнозы, смеешься чтоли?
цена уже сформирована ежесекундно и её изменит только открытие/закрытие дополнительных/существующих сделок
в каком направлении - написано выше
торговля на валютном рынке - это алгоритм, а не прогнози зарабатывает больше тот, у кого этот алгоритм круче
Я пока уверен еще , что вниз пойдет. Стоп меня переубедит)))
Дрюкался вчера вниз, сегодня иду вверх, ну а золото соответственно вниз)
Дружище!
Рынок реагирует моментально на любой вход в любом месте.
И именно после входа, он пересчитывает в течении секунды текущую цену.
Чем больше продают, тем больше вверх, и наоборот.
Поэтому анализ предыдущего поведения цены в принципе ни о чем и естественно уже постфактум.
Только баланс меж парами реагирует не так быстро.
Например, Баскаков на сколько я понял, торгует именно этот дисбаланс и показывает сделки.
Как ни странно, имеет наглость хвастаться этим.
Но рынок лоялен к такой торговле до поры до времени.
какие прогнозы, смеешься чтоли?
цена уже сформирована ежесекундно и её изменит только открытие/закрытие дополнительных/существующих сделок
в каком направлении - написано выше
торговля на валютном рынке - это алгоритм, а не прогнози зарабатывает больше тот, у кого этот алгоритм круче
допустим удовлетворит всем требованиям
а если ему отдавать нечем в случае слива, ты тоже спонсорнешь?
а какой может быть слив у успешного,думающего а главное успешного трейдера? который использует управление рисками и управление прибылью-слить не реально. Если этот участник конечно окажется успешным не на 1 неделе,а хотя бы 6 месяцев
а какой может быть слив у успешного,думающего а главное успешного трейдера? который использует управление рисками и управление прибылью-слить не реально. Если этот участник конечно окажется успешным не на 1 неделе,а хотя бы 6 месяцев
а какой может быть слив у успешного,думающего а главное успешного трейдера? который использует управление рисками и управление прибылью-слить не реально. Если этот участник конечно окажется успешным не на 1 неделе,а хотя бы 6 месяцев
Хотелось бы вам в личку написать, да вот нет возможности.
Пост выше /пила/ - кому ABCDE - заканчиваеться. Последний пост - актуален, набор позиций на бай.
Буду производить фиксацию приболи от сел ордеров закупленных на пиках - цели последний пост.
Позже отмечу наиболее сладкие входы на бай с дист пакетов ордеров с коэфом х/2.
Позже отмечу наиболее сладкие входы на бай с дист пакетов ордеров с коэфом х/2.
Пост #4737 от Понедельника - сверяйте кому %. Осталось 3 % мин добрать к дэпу.
Хотя по прогнозам гораздо больше будет - жалко что Брокер долго обновляет данные.
Сем хороших профитов... ./