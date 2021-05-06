FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 493

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ALEKSANDR GADZERA:
Кто сказал что от балды?) 
не очень с вАми общаться комфортно , вы постоянно морозитесь. 
Прогнозы давайте и посмотрим мы . Не переводите тему.

какие прогнозы, смеешься чтоли?

цена уже сформирована ежесекундно и её изменит только открытие/закрытие дополнительных/существующих сделок

в каком направлении - написано выше

торговля на валютном рынке - это алгоритм, а не прогноз

и зарабатывает больше тот, у кого этот алгоритм круче
 
Aleksandr Yakovlev:

Я пока уверен еще , что вниз пойдет. Стоп меня переубедит)))

Дрюкался вчера вниз, сегодня иду вверх, ну а золото соответственно вниз)

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Renat Akhtyamov:

Дружище!

Рынок реагирует моментально на любой вход в любом месте.

И именно после входа, он пересчитывает в течении секунды текущую цену.

Чем больше продают, тем больше вверх, и наоборот.

Поэтому анализ предыдущего поведения цены в принципе ни о чем и естественно уже постфактум.

Только баланс меж парами реагирует не так быстро.

Например, Баскаков на сколько я понял, торгует именно этот дисбаланс и показывает сделки.

Как ни странно, имеет наглость хвастаться этим.

Но рынок лоялен к такой торговле до поры до времени.

Я торгую по MACD, в нем есть все
 
Renat Akhtyamov:

какие прогнозы, смеешься чтоли?

цена уже сформирована ежесекундно и её изменит только открытие/закрытие дополнительных/существующих сделок

в каком направлении - написано выше

торговля на валютном рынке - это алгоритм, а не прогноз

и зарабатывает больше тот, у кого этот алгоритм круче
Все понятно с вами, Тусуйтесь в сторонке
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Renat Akhtyamov:

допустим удовлетворит всем требованиям

а если ему отдавать нечем в случае слива,  ты тоже спонсорнешь?

а какой может быть слив у успешного,думающего  а главное успешного трейдера? который использует управление рисками и управление прибылью-слить не реально. Если этот участник конечно окажется успешным не на 1 неделе,а хотя бы 6 месяцев

 
Viktar DayTrader:

а какой может быть слив у успешного,думающего  а главное успешного трейдера? который использует управление рисками и управление прибылью-слить не реально. Если этот участник конечно окажется успешным не на 1 неделе,а хотя бы 6 месяцев

выше обсуждали
 
Viktar DayTrader:

а какой может быть слив у успешного,думающего  а главное успешного трейдера? который использует управление рисками и управление прибылью-слить не реально. Если этот участник конечно окажется успешным не на 1 неделе,а хотя бы 6 месяцев

Хотелось бы вам в личку написать, да вот нет возможности.

 

Пост выше /пила/ - кому ABCDE - заканчиваеться. Последний пост - актуален, набор позиций на бай. 

Буду производить фиксацию приболи от сел ордеров закупленных на пиках - цели последний пост.

Позже отмечу наиболее сладкие входы на бай с дист пакетов ордеров с коэфом х/2.

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Rustam Galkeev:


Позже отмечу наиболее сладкие входы на бай с дист пакетов ордеров с коэфом х/2.

Может не надо? Кто-то просил?
 

Пост #4737 от Понедельника - сверяйте кому %. Осталось 3 % мин добрать к дэпу. 

Хотя по прогнозам гораздо больше будет - жалко что Брокер долго обновляет данные.

Сем хороших профитов... ./

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